Il Paradiso delle Signore, spoiler nuova stagione: svelato il segreto di Adelaide

C’è già grande attesa per la prossima stagione di Un paradiso delle Signore che ritorna a settembre sulla rete Rai-. Da anni ormai, la serie televisiva, nonostante i continui cambi di orario continua a riscuotere un grandissimo successo. Ma cosa sappiamo sugli spoiler futuri?

Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per le vicende della contessa, la quale terrà in mano le redini della situazione e delle trame della soap. Contrariamente a ogni ipotesi, il personaggio interpretato da Vanessa Gravina non uscirà di scena dal cast della soap, bensì continuerà a essere uno dei volti di spicco.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Adelaide svela il suo segreto

Quello che possiamo dire è che in queste settimane tutti i protagonisti de Il Paradiso delle Signore sono tornati sul set per comporre l’ottava stagione della serie. Le sorprese non mancheranno e al centro dell’attenzione ci saranno in primis le vicende di Adelaide di Sant’Erasmo.

La temuta contessa continuerà a essere uno dei volti di punta della popolare soap opera di Rai 1, ancora una volta al centro delle dinamiche per le sue tormentate vicende sentimentali e professionali. In questa stagione che andrà in onda a settembre Adelaide farà i conti con il segreto che da tempo custodisce. Quel segreto che l’ha portata ad allontanarsi per un po’ di tempo da Milano, facendo perdere a tutti le sue tracce.

Anticipazioni: Adelaide ha un figlio?

Si è poi scoperto che la contessa si trovava in Svizzera. La donna è stata rintracciata dal suo fidanzato Marcello che, senza darsi pace, si è messo alla sua ricerca con la speranza di poterla ritrovare al più presto. Alla fine Adelaide confesserà tutto al proprio compagno. Ma, al momento, gli spettatori non sanno ancora il perché di questa sparizione, che verrà resa nota solo nel corso dei prossimi mesi.

Per ora non sappiamo con certezza cosa nasconde Adelaide ma quello che abbiamo intuito è che la donna potrebbe avere un figlio. Il sospetto è che possa venire fuori che la donna abbia lasciato suo figlio all’amica di cui si è parlato nel finale della settima serie.