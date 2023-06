Un posto al sole, il lutto che ha colpito tutti: l’attrice rompe il silenzio

Continua il grande successo della soap opera Un posto al sole. In questi giorni, anche gli attori della serie si sono stretti attorno al grande dolore che ha colpito la famiglia Berlusconi. La morte dell’ex premier ha lasciato un vuoto immenso sia per i suoi cari ma anche per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare con lui.

Ieri si sono svolti i funerali di Silvio, un evento che ha raccolto personaggi di tutto il mondo imprenditoriale e non. A lasciare senza parole anche la presenza di tanti giovani ragazzi, giunti a Piazza Duomo da tutta l’Italia. Tornando agli attori di Un posto al sole, Nina Soldano che veste i panni di Marina nella serie, ha voluto dare un omaggio a Berlusconi così…

Morte Silvio Berlusconi: Nina Soldano distrutta dalla notizia

Unico, inimitabile, leader carismatico e grande presidente…. protagonista in tutto .. un pezzo di storia d’Italia che se ne va .. Tra fiction e programmi televisivi sei stato anche il mio Presidente. Buon viaggio Presidente Berlusconi Arrivederci Cavaliere. Queste le parole dell’attrice..

Insomma, come detto in precedenza non solo il mondo politico ma anche quello dello spettacolo si è unito con dolore alla drammatica notizia dell’ex Premier. L’attrice, anche lei era una sua sostenitrice, e anche se non era presente ai funerali ha voluto condividere il suo pensiero e tutta la sua stima che aveva verso il Cav.

Un posto al sole: Grandi novità in arrivo per Marina

E mentre Nina ricorda ancora con dolore quanto è stato grande Silvio Berlusconi per il nostro paese, continua con grande successo il suo percorso all’interno della soap Un posto al sole. In queste settimane, Nina assieme a Roberto Ferri e Lara è stata al centro della trama. La donna, stanca dei continui atteggiamenti del marito nei confronti della rivale ha deciso di lasciare la casa ma di recente è tornata.

La Giordano ha messo con le spalle al muro Ferri e ha deciso di fargliera pagare cara. Infatti, nei prossimi episodi vedremo che si alleerà con un suo grane nemico: Alberto Palladini. Ma non solo, pare che Marina, potrebbe anche scoprire presto tutti gli inganni di Lara, dato che a breve Ida farà ritorno a Palazzo.