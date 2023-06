Barbara d’Urso durissimo sfogo sui social: “Davvero inaccettabile” che succede

In queste ore, Barbara d’Urso si è resa protagonista di un duro sfogo sui social in cui è apparsa davvero molto addolorata. Nello specifico, infatti, la conduttrice Mediaset ha pubblicato una recente notizia di cronaca che ha spiazzato tutti.

Dopo la morte di Silvio Berlusconi e quella di Francesco Nuti, anche un’altra orribile notizia è sopraggiunta in queste ore. Un bambino, infatti, è morto a seguito di un incidente stradale, probabilmente causato da una terribile distrazione.

Il terribile fatto di cronaca che ha spiazzato Barbara D’Urso

Barbara d’Urso ha dato luogo ad uno sfogo dopo aver appreso la vicenda diffusa dai telegiornali quest’oggi in merito ad un violento incidente verificatosi nella capitale.. A Roma, infatti, c’è stato un brutto scontro automobilistico tra due vetture, un SUV e una Smart. L’impatto, purtroppo, ha causato la morte di un bambino di cinque anni. L’auto più piccola è stata colpita violentemente sulla parte destra, causando la morte del piccolo che si trovava all’interno dell’abitacolo seduto proprio al posto del passeggero.

L’auto si è totalmente accartocciata, non lasciando alcuna via di scampo al piccolo. All’interno del SUV Lamborghini si trovavano 5 ragazzi, nello specifico, 5 Youtubere che, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, pare stessero facendo una challenge. Nello specifico avrebbero dovuto correre sulle strade di Roma per 50 ore di fila senza mai fermarsi. Il tutto, chiaramente, ripreso dalla videocamera. Ebbene, forse un attimo di distrazione, ha causato il disastroso incidente.

Lo sfogo della conduttrice: momento orribile

La notizia, chiaramente, ha fatto il giro del web ed ha lasciato tutti stravolti. Barbara D’Urso, dal canto suo, è sembrata molto provata, al punto da dare luogo ad uno sfogo. La donna ci ha tenuto a porre l’accento sul fatto che fossero in atto ancora le indagini per capire cosa fosse successo. Tuttavia, nel caso in cui tutto dovesse essere confermato, sarebbe una cosa davvero inaccettabile.

La morte di un bambino è sempre dolorosissima e ingiusta, ma nel caso in cui le cose fossero andate davvero come descritto in questo primo momento, sarebbe ancora più grave. In ogni caso, sono in corso le indagini, pertanto, non resta che attendere per vedere se emergeranno nuove versioni dei fatti. La d’Urso ha precisato che questo è un momento storico davvero orribile, in cui stanno arrivando brutte notizie una dietro l’altra.