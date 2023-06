Antonella Perini e Luca Panont si sono lasciati? Il drastico annuncio durante la gravidanza

La storia d’amore tra Antonella Perini e Luca Panont ha fatto sognare tutti i fan di Uomini e Donne. I due ragazzi, infatti, si sono trovati all’interno del talk show di Maria De Filippi e si sono innamorati.

Il loro amore è stato sincero e puro, al punto da non sentire neppure il bisogno di cimentarsi in una scelta a centro studio. Dopo poco, poi, i due hanno concepito anche un figlio. Adesso, però, le cose sembra stiano prendendo una piega del tutto inaspettata.

Antonella si sfoga con i fan: momento difficile con Luca Panont

Antonella Perini e Luca Panont stanno attraversando un momento molto difficile. Ad annunciare il tutto è stata la ragazza, la quale non ha esitato a confidare ai suoi fan di essere molto provata e giù in questo periodo. Nello specifico, la giovane ha aperto la box delle domande ed ha risposto alle curiosità dei suoi fan. In molti hanno notato un certo velo di tristezza nei suoi occhi nell’ultimo periodo. Per tale ragione le hanno chiesto cosa fosse successo.

Ebbene, Antonella ha ammesso che non è un periodo facile. Ogni tanto capita di vivere periodi un po’ più turbolenti, al punto da avere la sensazione che piova sempre sul bagnato. Ebbene, Antonella si trova in questa fase. A quanto pare, però, ad incidere sul suo umore pessimo è anche Luca. La protagonista ha ammesso che tra i due ci sarebbero problemi legati soprattutto alla lontananza.

Come va la gravidanza della Perini?

Nel corso del suo sfogo con i fan, Antonella Perini ha svelato che non avrebbe mai voluto nella vita vivere un rapporto a distanza e, purtroppo, con Luca Panont è successo proprio questo. Tra i due, quindi, ci sarebbero delle tensioni che, tuttavia, almeno lei spera ancora di poter risolvere. Ricordiamo che l’ex volto di Uomini e Donne è in dolce attesa. I fan, infatti, le hanno chiesto anche della gravidanza, in quanto hanno temuto che potessero esserci dei problemi anche in questo senso.

Antonella, però, ha spiegato che il suo stato interessante non c’entra assolutamente nulla. Per quanto riguarda Luca, invece, il ragazzo è molto più reticente sul suo profilo Instagram, sta di fatto che ha anche l’account privato. Non resta che attendere, dunque, per vedere se i due ragazzi riusciranno ad appianare le divergenze e a tornare insieme più uniti di prima.