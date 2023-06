Uomini e Donne, data inizio nuova stagione e il dubbio di Maria De Filippi

È ancora un po’ presto parlare della nuova stagione di Uomini e Donne, eppure sul web è già trapelata la data di inizio. Il programma quest’anno ha chiuso anticipatamente, deludendo un po’ le speranze e le aspettative dei numerosi fan.

Ad ogni modo, pare che per il prossimo anno, Maria De Filippi abbia in serbo delle belle sorprese per i suoi telespettatori. Vediamo, dunque, cosa c’è sul tavolo e su che cosa si sta dibattendo dietro le quinte.

Ecco la data di inizio della nuova stagione di Uomini e Donne

In queste ore è trapelata la data di inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni social riportate da Lorenzo Pugnaloni, pare che il talk show incentrato sui sentimenti riaprirà i battenti lunedì 18 settembre. La conduttrice, dunque, dovrebbe prendersi anche tutte le prime due settimane di quel mese per organizzarsi al meglio per la nuova edizione.

Per quanto riguarda le registrazioni, invece, esse dovrebbero svolgersi già a partire da fine agosto. I giorni di ripresa settimanale dovrebbero essere sempre due, ma è troppo presto per poter stabilire quali siano, anche perché cambiano a seconda delle varie esigenze. Ad ogni modo, stando a quanto emerso sul web in queste ore, pare che ci siano molte cose a cui la conduttrice e tutto il suo staff starebbero lavorando.

Su cosa starebbe lavorando Maria De Filippi

Secondo quanto trapelato sul web, infatti, oltre alla data di inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, pare si stia discutendo anche di altro. Con lo scoppio della pandemia il format è stato modificato. Trono over e trono classico si sono uniti, favorendo anche la nascita di nuove dinamiche proprio tra i due ambienti, cosa che prima era impossibile. Questa soluzione, però, non è piaciuta esattamente a tutti.

Per tale ragione, pare che Maria De Filippi stia valutando la possibilità di tornare alla versione originale, con i due troni separati. Questa, però, p una decisione che non è stata ancora presa e su cui si starebbe valutando. Come già anticipato in precedenza, inoltre, pare si stia valutando anche di trasmettere il programma in prima serata, offrendo a Tina Cipollari un ruolo diverso rispetto a quello che ricopre oggi. Per tutti questi dettagli, però, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.