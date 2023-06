Maria De Filippi, cosa è successo realmente al suo volto gonfio e invecchiato? Svelato il mistero

Il 14 giugno si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi. Alla cerimonia presenti tanti personaggi del mondo della politica, dell’imprenditoria, del calcio e dello spettacolo. Infatti, al Duomo abbiamo visto non solo Gerry Scotti e Barbara D’Urso, ma anche Maria De Filippi.

La nota conduttrice di programmi di punta dell’emittente, come Amici o Uomini e Donne, Tu si que vales e tanti altri è stata però al centro di una serie di commenti sui social. Molti utenti hanno notato come Maria sia apparsa, agli occhi delle telecamere che trasmettevano le immagini del funerale con un volto molto diverso da quello a cui il pubblico era abituato.

Maria De Filippi ai funerali di Berlusconi: viso gonfio e occhiaie

La conduttrice si è mostrata con un volto gonfio e distorto, con occhiaie pronunciate. Sui social, i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare la grande differenza che intercorre con il normale volto della conduttrice durante le trasmissioni televisive e quello andato in onda nel giorno del funerale. Ma cosa le è successo hanno chiesto in tanti?

Non pochi utenti hanno additato la suddetta differenza all’assenza di trucco e luci adatte. “Semplicemente non ci sono le luci televisive” commenta un utente sui social. “Credo che semplicemente non sia truccata” scrive un altro. Insomma ne è nata proprio una polemica. Al di là delle luci o no televisive pare inoltre certo che la conduttrice pavese sia ricorsa a qualche ‘ritocchino’. Infatti, impossibile non notare come il suo viso sia stato sottoposto ad un “botulino“.

Maria De Filippi molto commossa ai funerali

Appena entrata in chiesa, Maria De Filippi si è seduta accanto a Silvia Toffanin cercando di strapparle un sorriso. La conduttrice è apparsa molto commossa, e questo non lo ha di certo nascosto.

Lei e Silvia sono legate da una certa amicizia che va oltre al rapporto lavorativo. Questo lo si è visto anche ai funerali di Maurizio Costanzo, dove in quella occasione Pier Silvio le è stato accanto tutto il tempo. Mentre la conduttrice di Verissimo mandava in onda uno speciale sul giornalista