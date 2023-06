Un posto al sole, anticipazioni dal 1° Luglio 2023: Lara scoperta, adesso è finita davvero|!

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che il piano e i segreti di Lara potrebbero essere presto smascherati. È confermato, infatti, che la dottoressa Picone, la ginecologa che ha seguito Lara nella sua gravidanza e, poi, nell’aborto, farà di nuovo parte del cast di UPAS nelle prossime settimane.

La rivedremo, quindi, a breve dopo il fugace incontro che le due donne avevano avuto, tempo fa, in strada e che aveva già fatto sobbalzare la Martinelli. Dopo l’arrivo di Ida a Napoli, quindi, per Lara sarà presente una minaccia in più a cui far fronte. Scopriamo tutti i dettagli di questa scioccante novità.

Un posto al sole anticipazioni: torna la dottoressa Picone

La notizia che la dottoressa Picone, interpretata da Debora Mattiello, tornerà presto sulle scene di Un Posto al Sole arriva direttamente dall’attrice. Infatti, la Picone ha postato sul suo seguitissimo account Instagram una foto da cui si evince chiaramente il suo ritorno nella soap e l’imminente fallimento del piano di Lara.

Le puntate in cui rivedremo la ginecologa di Lara saranno la numero 6.246 e 6.247. e quindi questo atteso momento arriverà almeno nel mese di luglio. Ciò significa, tra l’altro, che Lara non verrà comunque scoperta tanto presto e che la sua vicenda proseguirà ancora per un po’.

La ginecologa può smascherare Lara

Al momento, l’attrice ancora non ha svelato come e quando dirà la verità su Lara. Quel che è certo però è che la Picone conosce benissimo il segreto della Martinelli e questo è un punto a sfavore della bionda. A questo bisogna aggiungere anche la presenza di Ida, che ha deciso di ritornare a Napoli e riprendersi suo figlio

L’incontro tra la Martinelli e la Picone, quindi, stando a qualche piccolo spoiler potrebbe avvenire per caso così come casuale potrebbe essere la scoperta della verità. Ricordiamo che le due donne si erano già incontrate per la strada e che la dottoressa era apparsa non poco stupìta nel vedere Lara con una carrozzina con dentro un neonato che non poteva essere il suo.