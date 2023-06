Sapete che lavoro fanno Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Ecco perché sono sempre in vacanza

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono diventati famosi grazie a Uomini e Donne. I due ragazzi si sono conosciuti nel talk show di Maria De Filippi e, una volta finito il programma, hanno avviato pian piano un lavoro che da molti viene spesso criticato.

In queste ore, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di intervenire sulla faccenda e di rivelare alcuni retroscena del loro impiego. La giovane ha chiarito i motivi per i quali i due sembrano sempre essere in vacanza. Vediamo cosa è emerso.

Ecco in che consiste il lavoro di Teresa e Andrea

Curiosi di sapere che lavoro fanno Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Chi segue i due ragazzi mediante i social si sarà sicuramente reso conto che i due sono soliti spostarsi da una location all’altra, visitare hotel, luoghi meravigliosi, ristoranti e chi più ne ha più ne metta. Questo, in un contesto quale quello del mondo dei social, può spesso attirare curiosità e, in certi casi, anche critiche.

Proprio in queste ore, infatti, Teresa ha spiegato di aver ricevuto dei messaggi in cui alcuni utenti accusano i due di essere dei nullafacenti e di essere sempre in vacanza. Ebbene, a quanto pare, questo fa parte proprio del loro lavoro. I due ragazzi, infatti, sono dei Content Creator. Questo vuol dire che producono dei contenuti che poi vengono divulgati mediante i loro canali social.

Langella e Dal Corso sono sempre in giro: i motivi e i loro dipendenti

Nel caso specifico, dunque, il lavoro di Teresa Langella e Andrea Dal Corso consiste nel visitare quanti più posti possibili, recensirli e, nel caso, sponsorizzarli e consigliarli ai clienti. Dietro i loro soggiorni in strutture meravigliose, infatti, si celano anche tantissime ore di lavoro che si consumano al pc e al cellulare. I due, infatti, sono costantemente appiccicati a tali attrezzature elettroniche per creare dei contenuti validi.

Mentre dall’esterno sembrano essere in vacanza, infatti, in realtà non lo sono affatto, ma stanno lavorando per produrre dei contenuti. Inoltre, oltre a svolgere questo lavoro, i due hanno aperto anche un’attività ed hanno 15 dipendenti. I due, infatti, hanno un brand di abbigliamento che hanno avviato un po’ di tempo fa. Dunque, se tra un viaggio e l’altro riescono a godersi anche qualche momento di relax, allora è tutto di guadagnato.