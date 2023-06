Un posto al sole anticipazioni al 19 giugno 2023: Roberto mostra il suo lato feroce

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni che vanno dal 19 al 23 giugno 2023 si concentrano molto su Roberto che, preso alla sprovvista dalla decisione di Marina, mostra il suo lato più feroce.

Lara guadagna terreno, pronta più che mai a entrare di fatto nella vita di Ferri. Nel frattempo, Clara ed Eduardo sono sempre più vicini, con grande rabbia di Palladini. Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa vedremo

Un posto al sole anticipazioni dal 19 giugno 2023: Marina si allea con il più grande nemico di Roberto

Nel corso dei prossimi episodi in onda questa settimana vedremo Clara alle prese con il colloquio di lavoro al ristorante che le ha consigliato Eduardo. Il posto è suo, ma Alberto si intromette, non prendendola affatto bene. Il suo intervento non farà che avvicinare ancora di più i due.

Marina invece decide di allearsi con Alberto e lo assume come avvocato, con l’intenzione di far finire il suo matrimonio con Roberto. Lara ne approfitta, cercando di dare a Ferri la tranquillità e la pace che ormai manca da tempo. Intanto, Samuel capisce che Speranza non è la ragazza che fa per lui, nonostante l’abbia amata moltissimo. Micaela, nello stesso tempo, capisce che per per Samuel prova davvero qualcosa di importante.

Anticipazioni: Roberto mostrerà tutta la sua ira

Le anticipazioni ci fanno sapere che Clara chiederà a Eduardo di non sfogare la sua rabbia nei confronti di Alberto, ben sapendo quanto possa essere pericoloso. Intanto, la Giordano e il Palladini saranno pronti a tutto per distruggere Lara, di conseguenza Roberto mostrerà il suo lato più feroce, facendo emergere tutta la fragilità tenuta ben nascosta da Marina.

Qualcosa di inaspettato cambierà però le carte in tavola per l’ennesima volta, facendo crollare il castello finto della Martinelli. Infine, grandi problemi arriveranno anche per Viola. Quest’ultima si accorgerà di non essere più innamorata di Eugenio, quello che resta da capire è se troverà una soluzione o correrà da Filippo.