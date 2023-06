Conoscete la nuora di Maria De Filippi? Ecco chi è e cosa fa la fidanzata di Gabriele Costanzo

Chi è Francesca Quattrini, la nuora di Maria De Filippi

Come in molti sapranno Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno un figlio di nome Gabirele. Il ragazzo è stato adottato quando aveva poco più di sei anni. Oggi il figlio del giornalista è un giovane e talentuoso ragazzo.

Qualche anno fa, Gabriele si fidanzato con una ragazza di nome Francesca Quattrini. Totalmente estranea al mondo dello spettacolo, la ragazza era iscritta allo IED di Roma e nel 2020 i due sono andati a convivere. Ma qualcosa non ha funzionato e la coppia si è da poco lasciata.

Gabriele Costanzo, cosa fa il figlio della De Filippi

Attualmente Gabriele è single e dedica tutte le sue giornate al lavoro, allo sport e a sua madre. Il giovane Costanzo collabora proprio con Maria in alcuni suoi programmi come Temptation Island e Uomini e donne. A differenza della De Filippi, Gabriele non ama stare al centro dell’attenzione motivo per cui preferisce lavorare dietro le quinte. Inoltre, nonostante la sua giovanissima età non ama nemmeno la vita mondana, infatti, ad oggi non ci sono mai stati pettegolezzi sul suo conto. Quando è morto il padre, lo abbiamo visto sempre accanto alla conduttrice. Entrambi con le lacrime agli occhi non hanno mai smesso nemmeno per un secondo di sostenersi.

Iniziate le vacanze per mamma e figlio: dove sono Maria e Gabriele?

Come ben sanno gli informati manca meno di una settimana per l’inizio di Temptation Island 2023. Il reality delle tentazioni torna sul piccolo schermo dopo due anni di stop. Ovviamente, Maria De Filippi e suo figlio Gabriele sono in questi giorni proprio in Sardegna, a lavoro per il programma.

Da alcuni scatti postati dal settimanale Chi però Maria tra una ripresa e l’altra non perde occasione per godersi qualche momento di relax. La conduttrice è stata immortalata a giocare in spiaggia con il suo Taki, il suo amatissimo cane.