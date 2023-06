Terra Amara anticipazioni al 23 giugno 2023: Behice fuori controllo, che follia

Le anticipazioni italiane di Terra Amara che vanno dal 17 al 23 giugno 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca.

Nel corso dei prossimi episodi Hatip informa Fekeli ed Yilmaz che Zuleja è stata ricoverata in ospedale. Subito dopo si sparge che la voce che la ragazza è stata avvelenata dal marito ma solo quando anche altre detenute si ammalano emerge un’altra verità. Ma andiamo a vedere i dettagli

Terra Amara anticipazioni al 23 giugno 2023: Zuleja sta male

Nel corso dei prossimi episodi vedremo Zuleja stare molto male. La donna dal carcere verrà trasportata in ospedale dove si si capirà che è stata avvelenata. Tutti crederanno che a voler uccidere l’Altun sia stata il marito Demir, anche se appena le altre detenute staranno male verrà fuori un’altra verità. Purtroppo, nella cucina del carcere una pentola è stata contaminata.

Intanto, Behice vorrebbe che la nipote si rifacesse una vita a Istanbul, ma Mujigan è ancora innamorata di Yilmaz e intende fare di tutto per riconquistarlo. Il solo sistema per averlo finalmente tutto per sé prevede la morte di Züleyha, e la dottoressa spera in cuor suo che la rivale possa finalmente scomparire. Questa confessione farà scattare nella testa di Behice un nuovo piano malvagio…

Behice prova ad uccidere Zuleja ma lei si sveglia

Le anticipazioni ci fanno sapere che Behice non esita a travestirsi da infermiera e introdursi nella camera in cui la giovane detenuta sta dormendo. Per fortuna Züleyha si sveglia appena in tempo, costringendo così la falsa infermiera a scappare via in fretta. Quando la Altun racconta ai medici e a Julide l’accaduto tutti pensano che si sia trattato solo di un’allucinazione.

La stessa versione permette a Zuleyha di tranquillizzare Yilmaz, quando i due si incontrano. Appena la Altun viene dimessa dall’ospedale infatti, lui si reca a trovarla in carcere preoccupato, e Züleyha gli dice di aver avuto solo un incubo. Ma appena lui va via arriva Mujigan e il confronto tra le due “rivali” è acceso. La dottoressa va via dal carcere con un orribile dubbio in mente. “È stata davvero Behice a cercare di uccidere Züleyha?