Temptation Island 2023 anticipazioni, annunciate 3 coppie: una discute pesantemente già prima di partire

Temptation Island 2023 sta per tornare e l’attesa cresce tra i fan del celebre reality show, le anticipazioni svelano l’identità di una nuova coppia pronta a mettere alla prova la loro relazione di quattro anni.

Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide sono già state annunciate, ma ora è il momento di Daniele e Vittoria di Roma. I problemi tra i due sono iniziati un anno fa quando Vittoria ha iniziato ad insistere di voler un bambini. I primi scontri si sono verificati già durante gli spot promozionali, rendendo evidente che il viaggio sarà turbolento.

Temptation Island 2023: partenza già turbolenta per una coppia

La terza coppia di Temptation Island 2023 sta dando già il meglio di se prima di iniziare il programma. Motivo principale dei loro litigi il desiderio di un figlio, da parte della ragazza. Vittoria, 32 anni e originaria di Roma, ha confessato di sentire il bisogno di diventare madre dopo quattro anni di relazione e di convivenza.

Tuttavia, Daniele ha espresso le sue riserve, sostenendo che le frequenti liti tra di loro non forniscono le giuste basi per l’arrivo di un bambino. La situazione si è immediatamente surriscaldata durante gli spot promozionali, quando Vittoria alla fine ha negato di pressare il compagno con le sue richieste.

Anticipazioni: grande attesa per questa nuovissima edizione

Sicuramente dando uno sguardo alle storie non meno trash saranno le due coppie sopra nominate. In quel caso , il problema principale sono le corna. Daniele e Vittoria invece sono stati nominati già i nuovi Selvaggia e Francesco Chiofalo, protagonisti indimenticabili della terza edizione.

Il pubblico a tal proposito già si chiede se i due nuovi concorrenti saranno in grado di superare i “maestri” in termini di litigi e scenate. Il web è in fermento per l’attesa. Al momento no nci resta altro che aspettare il 26 giugno