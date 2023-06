Giulia De Lellis, ennesima scivolone su Francesca de Pascale: ecco quando è meglio tacere

Ennesima gaffe per Giulia De Lellis che questa volta però non ha trovato affatto perdono da parte dei fan. Solo pochi giorni fa l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ne aveva commessa una, mentre oggi lo scivolone ha riguardato l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi.

L’influencer ha pubblicato tra le sue Stories Instagram il video che mostra il giornalista Piero Ricca fare delle domande con tono sprezzante a Francesca Pascale, una delle compagne storiche di Silvio Berlusconi.

“Lei era lesbica già quando abitava con Berlusconi? Quando lei faceva il lecca lecca a Napoli con il calippo io già facevo le contestazioni a Berlusconi…”. Così Ricca si rivolse alla Pascale che andò su tutte le furie lo scorso marzo. Ma cosa c’entra la De Lellis?

Ennesima gaffe di Giulia De Lellis su Francesca de Pascale

A quanto pare il video della De Pascale e Ricca è passato sotto gli occhi dell’influener solo adesso e di conseguenza ha confuso i tempi. Postandolo ora, Giulia De Lellis era convinta che l’intervista fosse stata fatta ai funerali di Silvio Berlusconi. “Vomito, mi ha rovinato la mattinata. Ho il nervoso, mi fa schifo. Ma poi fuori da un funerale, ma davvero fa la gente?”. Questo il suo sfogo.

Forse poteva giusto andare su Google e digitare due paroline: in circa 5 secondi avrebbe scoperto che quel filmato non è datato ai funerali del leader di Forza Italia, bensì a marzo scorso, come qualcuno poi le ha fatto notare. Infatti, molti follower le hanno sottolineato che quel video non era recente ma il fatto risale a marzo scorso. Vista la brutta figura, però, Giulia per evitare ulteriori insulti ha replicato con “Schifo lo stesso”

Ecco quando è meglio tacere…

Dopo la brutta figura, in tanti hanno consigliato a Giulia di tacere quando non si sanno le cose, per evitare brutte figure. In molti credono che la giovane a volte parli a sproposito prima di sparare paroloni. D’altra parte i social sono croce e delizia, ring dove tutti possono dire tutto quello che pensano, quindi è meglio tare attenzione.

Intanto, a parte questa piccola polemica, continua a gonfie vele sia la sua carriera che la sua relazione con Carlo. Nei mesi scorsi si è parlato di crisi tra i due ma ad oggi pare che tutto sia stato superato.