Un posto al sole anticipazioni al 30 giugno: Marina e Ida presto alleate, come reagirà Lara?

Continua con grande successo la programmazione di Un posto al sole. Le anticipazioni al 30 giugno ci fanno sapere che ci saranno grandi colpi di scena che cambieranno la trama della soap.

Marina e Roberto, saranno ancora alle prese con la crisi matrimoniale che li sta mettendo a dura prova. Spazio anche a Samuel: in questi nuovi appuntamenti destinati alla fascia serale di Rai 3, il ragazzo potrebbe arrivare a mettere un punto definitivo alla sua relazione con Speranza.

Un posto al sole anticipazioni al 30 giugno: Lara potrebbe essere smascherata

Le prossime puntate di Un posto al sole, in programma dal 26 al 30 giugno su Rai 3, potrebbero essere quelle decisive per le vicende di Marina e Roberto. I due stanno vivendo una profonda crisi dovuta alla presenza di Lara, che grazie al suo piano diabolico sta cercando di farsi sempre più strada nel cuore del ricco imprenditore, ingannandolo con la storia del bambino.

Con il ritorno in scena di Ida questo piano crudele Però potrebbe venire a galla. Infatti, non c’è da escludere che Ida e la Giordano possano allearsi. L’ex compagna di Roberto Ferri rischierebbe così di essere seriamente smascherata e umiliata.

Anticipazioni: Samuele chiude la storia con Speranza

Le anticipazioni ci fanno sapere che largo spazio sarà dedicato anche a Samuel. Il giovane si troverà a dover prendere una decisione finale sul suo legame affettivo con Speranza. Infatti, il ragazzo non sa più cosa prova per la fidanzata e tale confusione lo porterà a mettere la parola fine alla loro storia d’amore.

Infine, non meno importante sarà anche la questione sentimentale di Clara. Dopo la delusione presa dal Palladini, quest’ultima ha deciso di cambiare vita e darsi una nuova opportunità per il bene del figlio. A corteggiarla adesso c’è Sabbiese che intanto non smette di fare follie per lei.