Ilary Blasi “furto” in un negozio? Lo spiacevole equivoco: cosa è successo (FOTO)

Ilary Blasi ha pubblicato dei video attraverso il suo account di Instagram che sta generando molto sgomento, in quanto la donna è stata accusata di aver commesso un “furto”. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la protagonista ha pubblicato dei contenuti in cui è apparsa a cena con degli amici.

Considerando le voci in sottofondo si è sentito che fosse presente anche Nicola Savino, ex opinionista dell’Isola dei Famosi. Proprio quest’ultimo ha ironizzato sull’accaduto accusando la sua amica di aver “rubato” un capo da un negozio. Ma vediamo cosa è successo.

Il “furto” di Ilary Blasi: ecco cosa è successo

In queste ore, Ilary Blasi ha pubblicato delle clip su Instagram in cui è sembrato che fosse stata protagonista, o meglio artefice, di un “furto”. Nello specifico, la donna è andata a cena fuori con degli amici ma, improvvisamente, si è resa conto che la camicetta che aveva addosso avesse ancora il taccheggio. I commensali che erano a tavola con lei, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di ironizzare sulla faccenda.

Proprio Nicola Savino ha preso in giro la sua amica accusandola di aver rubato in un negozio. Ilary, dal canto suo, è scoppiata a ridere senza dare, però, spiegazione ai suoi fan di quanto fosse realmente accaduto. In molti, dunque, hanno cominciato ad avanzare delle ipotesi in merito a quello che potrebbe essere successo. Ad ogni modo, solo all’indomani l’arcano è stato svelato e tutto è apparso più chiaro.

Ilary torna nel negozio dove è avvenuto il misfatto

Ovviamente, Ilary Blasi non è stata artefice di alcun “furto”, come naturalmente molti avevano già intuito. Semplicemente, il negozio presso il quale ha effettuato quell’acquisto si è sbagliato e, per errore, non ha rimosso il taccheggio dall’indumento. Per tale ragione, il giorno seguente alla scoperta, Ilary si è recata presso il negozio in questione ed ha immortalato tutta la scena.

Nel dettaglio, la conduttrice ha mostrato il momento esatto in cui la commessa ha provveduto a rimuovere l’oggetto plastificato che serve, naturalmente, per sventare i furti. Al termine dell’operazione, Ilary Blasi è uscita con il suo “bottino” tra le mani ed ha pubblicato una foto in cui appare con un volto alquanto soddisfatto e compiaciuto per quanto accaduto.