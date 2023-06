Temptation Island, bufera contro Francesca e Manuel: “Amore tossico” (VIDEO)

In queste ore sugli account social di Temptation Island è stata annunciata anche la quinta coppia, che è quella formata da Francesca e Manuel. I due ragazzi hanno deciso di partecipare al reality show incentrato sui sentimenti per volere della ragazza.

A parlare nella clip di presentazione, infatti, è stata solamente quest’ultima. La ragazza ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a rivolgersi al programma e sul web è subito scoppiata una polemica. Vediamo per quale ragione.

La bizzarra presentazione di Francesca e Manuel a Temptation Island

Francesca e Manuel sono la quinta coppia di Temptation Island. I due ragazzi hanno deciso di partecipare al reality show incentrato sui sentimenti per volere della giovane. Quest’ultima ha annunciato di avere 23 anni e di essere fidanzata con Manuel da 2 anni e 4 mesi. La loro relazione, però, si può dire che non è mai stata rosea. In questo lasso di tempo, infatti, il ragazzo ha lasciato la sua fidanzata circa 5 volte.

Si tratta, chiaramente, di una media un po’ troppo eccessiva che, secondo il punto di vista di molti telespettatori della trasmissione, avrebbe già dovuto rappresentare un forte campanello d’allarme. Ad ogni modo, Francesca ha ammesso di aver deciso di partecipare alla trasmissione in quanto vuole mettere alla prova Manuel in modo da capire se il ragazzo nutra un sentimento forte per lei, oppure no.

Bufera contro la quinta coppia: i motivi

Nella clip di presentazione a Temptation Island, Francesca ha detto di temere che Manuel stia con lei solo per “comodità”. Il ragazzo, infatti, sarebbe spesso spinto a lasciarla in quanto non realmente interessato a lei. Dopo aver commesso i suoi “errori”, però, tornerebbe sempre da lei in quanto saprebbe che la giovane stia sempre lì ad aspettarlo. Per tutto il video Manuel è rimasto sempre in silenzio, quasi come se non gliene importasse nulla di quello che stesse dicendo la sua fidanzata.

Il pubblico del reality show, dunque, non ha potuto fare a meno di intervenire per commentare questa particolare coppia. In molti hanno definito il loro legame come fortemente tossico. Inoltre, secondo la stragrande maggioranza degli utenti, Manuel cadrà alla prima provocazione e questa coppia sarà sicuramente destinata a scoppiare. Le cose andranno davvero in questa direzione? Non resta che attendere per scoprirlo. Ricordiamo che il reality aprirà i battenti lunedì prossimo su Canale 5. (Clicca qui per il video)