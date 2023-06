Terra Amara chiude: la soap si ferma prima della quarta stagione, Mediaset stravolge tutto

Brutte notizie per i fan di Terra Amara. Mediaset infatti, con l’arrivo del mese di luglio starebbe pensando di cambiare il palinsesto e di stravolgere la programmazione almeno fino a settembre.

Stando ai primi aggiornamenti, la serie non dovrebbe andare in onda nel week end ma non si esclude nemmeno un’eventuale cancellazione della soap nella fascia del daytime feriale di Canale 5.

Terra Amara sospesa: al suo posto una nuova serie turca

Il cambio programmazione per Terra amara comincerà proprio tra pochi giorni quando si assisterà alla sospensione della soap opera dal palinsesto del fine settimana di Canale 5. Nel week end dunque, non ci sarà più spazio per le nuove puntate extra-large in prima visione, ma potrebbero esserci degli ulteriori cambiamenti in arrivo.

A partire dai primi di luglio, infatti, sulla rete ammiraglia Mediaset è in arrivo una nuova soap opera: si tratta di My home my destiny, una serie turca che vede protagonista la bravissima Demet Ozdemir, attrice che qualche estate fa aveva conquistato il pubblico italiano con la serie DayDreamer assieme a Can Yaman. La nuova serie sarà collocata nello spazio pomeridiano e potrebbe regalare grandi colpi di scena al pubblico.

La Promessa debutta nei prossimi giorni su Canale 5

Come detto in precedenza non sono in arrivo buone notizie per i fan di Terra Amara. Nello stesso tempo però la rete ammiraglia avrebbe preso questa decisione proprio per non far perdere le nuove puntate della quarta stagione al pubblico affezionato. Intanto, però di è deciso di acquisire un nuovo prodotto La Promessa che andrebbe in onda dalle 14.10.

A seguire, invece, l’altra serie con protagonista Demet Ozdemir. Concludendo poi con Un altro domani. Tuttavia, nel caso in cui la sospensione dovesse concretizzarsi, i fan possono stare tranquilli, perché le nuove puntate della soap opera turca torneranno da settembre in poi su Canale 5