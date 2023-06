Daniele Dal Moro prende in giro Oriana Marzoli mentre è in diretta: scoppia la polemica (VIDEO)

Daniele Dal Moro, ormai, ha preso l’abitudine di dedicare molto tempo ai suoi fan in diretta su Twitch. Proprio questa notte, il giovane si è ripreso mentre era al telefono con Oriana Marzoli.

Ricordiamo che la ragazza attualmente si trova a Supervivientes in qualità di fantasma del passato, quindi è un ospite e può avere contatti con il mondo esterno. Ad ogni modo, durante la diretta è accaduto qualcosa di inaspettato.

Daniele in diretta con i fan riprende conversazione con Oriana: la presa in giro

Ieri sera, Daniele Dal Moro ha fatto una diretta con i suoi fan in cui ha mostrato anche una conversazione privata con Oriana Marzoli. Il ragazzo stava chiacchierando con i suoi fan quando improvvisamente, ha chiamato la sua fidanzata per parlare un po’ della sua esperienza nel reality show spagnolo. In un primo momento, il protagonista ha tenuto la conversazione in privato. In seguito, poi, ha deciso di mettere il viva voce e di far sentire a tutti le parole della sua fidanzata.

Ebbene, è stato quello il momento in cui ha cominciato a prendere in giro la giovane. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Oriana ha preso la parola per fare una precisazione. La giovane ci ha tenuto a ringraziare lo staff di Supervivientes per averle dato questa terza chance di mettersi in gioco in tale reality show. Lei è estremamente onorata di questo e non può che ringraziare tutti per la fiducia che è stata riposta in lei.

Le accuse contro Dal Moro e le confessioni della Marzoli.

Mentre Oriana Marzoli dava luogo a questa sviolinata nei riguardi dello staff di Supervivienter, Daniele Dal Moro non ha fatto altro che prenderla in giro in diretta. Il ragazzo, infatti, le ha fatto il verso e ha ironizzato sul fatto che la giovane stesse un po’ adulando troppo lo staff del programma. I fan non hanno molto apprezzato questo modo di fare di Daniele, pertanto, hanno iniziato a criticarlo.

Ad ogni modo, dopo aver preso un po’ in giro la sua fidanzata, Dal Moro ha deciso di salutarla e le ha detto che l’avrebbe telefonata successivamente, dopo aver interrotto la diretta con i fan. In questo modo, dunque, i due avrebbero avuto un po’ di privacy in più. Ricordiamo che, una volta tornati insieme, Oriana e Daniele sembrano aver ritrovato il giusto equilibrio. Proprio nel reality show spagnolo, la giovane ha ammesso di essere molto innamorata del suo compagno al punto da sperare che stavolta, sia per sempre.