Barbara d’Urso in ospedale, fan preoccupati, lei: “Non voglio nascondercelo”

In queste ore, Barbara d’Urso ha pubblicato dei video su Instagram in cui è apparsa in un ospedale. La conduttrice Mediaset fa trascorso un fine settimana un po’ atipico rispetto al solito.

Lei stessa ha pubblicato dei contenuti molto particolari volti ad immortalare un check up completo a cui si è sottoposta in questi giorni. I fans ovviamente, sono subito andati in ansia. Cosa sta succedendo alla conduttrice? Ha dei problemi di salute? Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha detto.

Barbara d’Urso si mostra in ospedale: i motivi

Barbara d’Urso è sempre molto attiva sui suoi profili social e, in queste ore, ha pubblicato dei contenuti che hanno generato un po’ di preoccupazione, in quanto ha mostrato di essere in ospedale. La donna si è inquadrata mentre era sdraiata su di un lettino, mentre un dottore le faceva degli esami. Nella clip in questione si è udito il battito del suo cuore, nello specifico, dell’aorta addominale.

Mentre mostrava il medico intento ad effettuarle la visita, la conduttrice ha dato delle spiegazioni ai suoi fan. Nello specifico, infatti, ha detto di essersi sottoposta d un check-up completo. Entrando un po’ di più nello specifico, la protagonista ha detto di aver effettuato un ecocolordoppler alla tiroide e non solo. La donna ha deciso di effettuare dei controlli anche al cuore e anche di vario genere. Ma per quale ragione?

Ecco perché ha fatto check-up completo

Poco dopo, Barbara d’Urso ha spiegato il motivo per cui ha deciso di recarsi in ospedale a fare questi controlli. La donna, periodicamente, effettua dei check-up completi. Essendo molto impegnata durante l’anno con il suo lavoro, la protagonista preferisce raggruppare tutti gli esami più importanti in questo periodo dell’anno, ovvero, quello in cui chiudono i battenti di Pomeriggio 5.

I fan più attenti, infatti, ricorderanno che anche l’anno scorso la donna si è sottoposta a questi esami di routine per monitorare la sua salute. Ad ogni modo, nel video in questione, la d’Urso ci ha tenuto anche a porre l’accento sull’importanza della prevenzione. Nello specifico, infatti, ha esortato tutte le persone che la seguono a farsi controllare e a sottoporsi periodicamente a degli accertamenti. La donna ha concluso dicendo di non voler nascondere nulla ai suoi fan, perciò ha voluto mostrare anche questo contenuto un po’ atipico.