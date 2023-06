“Edoardo Donnamaria accoltellato”, la scioccante fake news che fa indignare il ragazzo

In questi giorni ha fatto il giro del web una notizia davvero sconcertante secondo cui Edoardo Donnamaria sarebbe stato “accoltellato”. Un portale che si occupa di intrattenimento, infatti, ha diramato questa notizia generando il caos.

A distanza di un po’ di giorni dalla diffusione di questa notizia, dunque, Edoardo ha deciso di intervenire per chiarire come stiano realmente le cose. Il ragazzo si è detto profondamente indignato. Vediamo cosa ha detto.

La fake-news su Edoardo Donnamaria accoltellato

Chiariamo subito che Edoardo Donnamaria non sia stato affatto accoltellato. Questa è una fake news, o meglio, un titolo clickbait pubblicato da un sito il quale ha esordito in questo modo per raccontare una vicenda del tutto diversa. Nello specifico, infatti, il sito in questione faceva riferimento agli insulti che Edoardo ha ricevuto sul suo aspetto fisico da Pietro Tartaglione. Ricordiamo anche che i due ragazzi hanno chiarito la faccenda in privato.

Ad ogni modo, esordire con un titolo del genere è apparso ad Edoardo, ma anche a tante altre persone, come una mossa davvero ridicola. In queste ore, infatti, il giovane ha deciso di replicare a tutte le polemiche facendo delle precisazioni. Innanzitutto, Donnamaria ha sbottato contro il giornalista autore di questo articolo dicendogli di essere davvero una “mer*a”. Quest’ultimo, infatti, avrebbe potuto provocare anche un malore a sua madre che, se si fosse trovata a scrivere il nome di suo figlio su Google, avrebbe trovato un articolo del genere rischiando di farsi venire un colpo.

Il giovane diventa una furia sul web

Edoardo Donnamaria, dunque, è apparso davvero furioso contro il giornalista che ha adoperato il verbo “Accoltellato” per parlare di una faccenda che, invece, non avesse nulla a che vedere con cose così gravi. L0ex concorrente del GF Vip ha voluto registrare questo video direttamente dal bagno, proprio per enfatizzare ancor di più la considerazione che ha di queste persone.

A chiusura del video, poi, non ha esitato a mandare a quel parse la persona in questione. Secondo il punto di vista del ragazzo, infatti, scrivere simili frasi per guadagnare qualche click in più è una mossa davvero becera. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che le persone vicine a lui si sarebbero potute spaventare tremendamente, credendo che il tutto potesse essere reale.