Segnalazione su una coppia di Temptation Island: ecco cosa avrebbe fatto lui prima di partire

Sono state presentate cinque coppie di Temptation Island e manca solo l’ultima e in queste ore è già trapelata una prima segnalazione. Nello specifico, stando ad alcune indiscrezioni presenti sui social, pare proprio che un ragazzo sia partito con delle pessime intenzioni.

Stando a quanto emerso sul web, sembrerebbe che uno dei fidanzati fosse solito assumere dei comportamenti piuttosto irrispettosi nei riguardi della sua fidanzata. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e chi potrebbe essere il protagonista di questo gossip.

La prima segnalazione su una coppia di Temptation Island

Dopo la presentazione di 5 delle coppie che prenderanno parte a Temptation Island, è spuntata una segnalazione. Nello specifico, pare che uno dei fidanzati abbia tradito ripetutamente la sua compagna. A riportare questa indiscrezione è stata l’influencer Deianira Marzano. Quest0’ultima ha condiviso il messaggio di una sua fan, la quale ha dichiarato di essere a conoscenza di informazioni molto interessanti.

Nello specifico, la persona in questione ha dichiarato di conoscere molto bene uno dei fidanzati. Il nome è stato anche fatto ma l’influencer ha ritenuto opportuno censurarlo. Ebbene, il ragazzo in questione pare fosse solito scrivere a delle ragazze sul web e a mandare loro delle foto alquanto particolari e spinte. Inoltre, pare abbia anche lasciato la giovane diverse volte proprio per concedersi le sue scappatelle. (Continua dopo la foto)

Ecco chi potrebbero essere i protagonisti di questo gossip

Con questo dettaglio, in molti hanno intuito quale potrebbe essere la coppia di Temptation Island protagonista di questa segnalazione. Nello specifico, pare che i ragazzi in questione siano Manuel e Francesca. Lei stessa, infatti, ha rivelato di essere stata lasciata da lui tantissime volte. Ad ogni modo, a condire con altri dettagli la faccenda ci ha pensato anche Amedeo Venza.

Quest’ultimo, sempre senza fare nomi in maniera esplicita, ha detto che il ragazzo in questione sia partito per il reality show con un obiettivo ben preciso. Nello specifico, infatti, pare che il protagonista volesse cercare a tutti i costi di interrompere la relazione con la sua fidanzata. Temptation Island, dunque, è sembrata l’occasione migliore per fare delle nuove conoscenze e gettarsi il passato alle spalle. Naturalmente, al momento non è arrivata conferma di chi siano i protagonisti di questo gossip. Gli utenti del web, però, sono sempre più convinti che si tratti proprio di Manuel e Francesca. Staremo a vedere.