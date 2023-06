Cambio di guardia a Tu Si Que Vales: arriva Luciana Littizzetto, via un giurato

Grandi novità per quanto riguarda la nuova edizione di Tu Si Que Vales, specie in merito ai giudici. In queste ore, infatti, è appena trapelata la notizia secondo cui sbarcherà nel programma Luciana Littizzetto.

A dare questa notizia è stato Dagospia, il quale ha aggiunto anche altri interessanti dettagli sulla faccenda. Nello specifico, infatti, pare che la donna sia stata voluta da Maria De Filippi in sostituzione di un noto giurato. Vediamo cosa è successo e di chi si tratta.

L’approdo di Luciana Littizzetto a Tu Si Que Vales dopo l’uscita dalla Rai

La prossima edizione di Tu Si Que Vales sarà caratterizzata dall’arrivo di Luciana Littizzetto. Dopo la notizia inerente l’abbandono della Rai, la quale è avvenuta contestualmente a quella di Fabio Fazio, è trapelata la notizia secondo cui Luciana sbarcherà su Discovery. Lei stessa si è detta in passato piuttosto interdetta per questo epilogo che ha preso la sua carriera in Rai e, ovviamente, quella del suo collega.

Ad ogni modo, nel futuro professionale della Littizzetto pare ci sia un’altra importante novità. Nello specifico, infatti, la donna si prepara a varcare la soglia del talent show di Canale 5, che dovrebbe aprire i battenti a partire dal prossimo autunno. Le puntate, come tutti i telespettatori sapranno, vengono registrate con largo anticipo, pertanto, tra non molto dovrebbero iniziare le prime riprese.

Ecco chi andrà a sostituire la Littizzetto e il resto della giuria

Ad ogni modo, Luciana Littizzetto sostituirà un volto molto famoso e iconico di Tu Si Que Vales, ovvero, Teo Mammucari. Dopo aver abbandonato Le Iene, infatti, il conduttore abbandonerà anche la trasmissione di Maria De Filippi. Al momento non sono trapelate le cause di questo particolare cambio di guardia. Probabilmente Teo è impegnato con altri progetti lavorativi per cui non può più dedicarsi alla trasmissione.

In ogni caso, questa sembra sarà l’unica importante sostituzione che avverrà nella prossima edizione del talent show di Maria. Quest’ultima, infatti, resterà all’interno della trasmissione e sarà accompagnata anche dal resto della giuria che c’era in precedenza. Anche dalla prossima edizione, dunque, a giudicare i talenti ci saranno, ancora una volta, Rudy Zeri, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Non resta che attendere, dunque, per vedere se i diretti interessati interverranno per commentare la notizia e, magari, per dare qualche informazione in più a riguardo.