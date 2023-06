Un posto al sole anticipazioni martedì 20 giugno 2023: Clara sottomessa da Alberto

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che la puntata di domani martedì 20 giugno sarà molto particolare per Clara. La donna, infatti, dopo aver ricevuto una proposta lavorativa molto allettante entrerà in crisi perché dovrà rinunciare, sottomessa dalla volontà di Alberto Palladini.

Intromissioni, queste, che Sabbiese non prenderà affatto bene! Filippo e Serena si lanceranno in una missione impossibile dalla quale, infatti, usciranno sconfitti mentre Samuel si renderà conto che Speranza non è la ragazza che vuole.

Un posto al sole anticipazioni: Alberto ancora una volta distrugge la vita di Clara

Nel corso dell’episodio in onda martedì 20 giugno vedremo Clara molto in difficoltà. La giovane in un primo momento sarà al settimo cielo per la proposta di Eduardo alla giovane, relativa ad un possibile contratto di lavoro presso il ristorante di un amico.

Clara è veramente contenta e non vede l’ora di iniziare a lavorare. Purtroppo, a rovinare tutto sarà Alberto Palladini. L’ex compagno le impedirà di accettare il lavoro ed è per questo che, successivamente, sarà lei stessa a comunicare la sua rinuncia ad un incredulo Eduardo. L’uomo, comunque, non prenderà affatto bene l’intromissione dell’avvocato decidendo di intervenire

Anticipazioni: Samuel in crisi con Speranza

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che le cose si metteranno male anche per Samuel. Il ragazzo è confuso e non sa più cosa prova per Speranza. Riflettendo sulla sua vita, capirà che la giovane non è la ragazza adatta a lui.

Che stia per legarsi a Micaela? Infine, anche tra Marina e Roberto le cose andranno sempre peggio. Filippo e Serena cercheranno di mediare ma sarà una guerra persa in partenza dal momento che la Giordano sarà decisa più che mai a dare del filo da torcere all’imprenditore e a vendicarsi per le umiliazioni subìte.