Anticipazioni Un Posto al Sole: un altro personaggio saluta la soap, è un addio?

Gli amanti di Un posto al sole nelle prossime puntate dovranno dire addio ad un grandissimo personaggio nella serie. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 19 al 23 giugno rivelano che Otello deciderà di lasciare Palazzo Palladini per tornare a Indica.

Nel frattempo Viola, sempre più in crisi con Eugenio, deciderà di confidarsi con Filippo. Largo spazio anche a Marina e Roberto sempre più in crisi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo.

Un posto al sole anticipazioni: Otello lascia Napoli, Nunzio e Rossella divisi

Nelle prossime puntate di Upas, gli amici di Otello decideranno di organizzare una cena per salutare il loro amico, intenzionato a tornare a Indica in moto. In una foto promozionale dell’episodio si possono notare Ornella, Raffaele , Guido e Renato seduti a tavola assieme a Testa. Al momento però non sappiamo se il suo è un addio o un allontanamento dalla soap. In ogni caso ci dovrebbe essere ancora spazio per l’ex vigile e potrebbe rientrare dopo al pausa estiva.

A quanto pare i telespettatori hanno apprezzato molto il bacio tra Rossella e Nunzio. Tra i due ragazzi c’è stato un avvicinamento che però al momento non ha protato da nessuna parte. Le anticipazioni rivelano che i due ragazzi, dopo un sentito confronto, decideranno di andare avanti con le loro vite, fingendo che nulla sia mai successo. A quanto pare però la questione avrà un seguito e Rossella potrebbe trovarsi a raccontare la verità a Riccardo. Quel che resta da capire è come reagirà il Crovi.

Anticipazioni: Viola ed Eugenio di nuovo in crisi

Brutte notizie anche per Eugenio e Viola. Quest’ultima confiderà infatti al suo amico Filippo che il suo matrimonio sta andando a rotoli. Nel frattempo Sartori oltre a consolare l’amica proverà anche a mediare tra suo padre e Marina.

La giordano deciderà infatti di assumere Alberto Palladini come suo legale per farla pagare a Roberto. Attenzione però perché proprio quando tutto sembrerà finito per al storica coppia, tra Ferri e sua moglie potrebbe scoppiare nuovamente la passione.