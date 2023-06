Isola dei famosi 2023, vince Marco Mazzoli: Filippo Bisciglia perde le staffe e sbotta sui social poi cancella tutto

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2023. A vincere questa edizione lo speaker Marco Mazzoli ma a quanto pare la sua vitoria non è andata giù a molti tra cui a Filippo Bisciglia.

Il conduttore, infatti, è andato su tutte le furie dopo l’eliminazione della fidanzata Pamela Camassa postando alcune stories molto pesanti contro alcuni colleghi del vincitore. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo

Filippo Bosciglia sbotta sui social dopo l’eliminazione della fidanzata

Pamela Camassa ha perso al televoto durante la finale dell’Isola dei famosi contro Luca Vetrone e il fidanzato Filippo Bisciglia non l’ha presa benissimo. Il conduttore di Temptation Island, che partirà il prossimo lunedì su canale 5, si è scagliato contro il programma radiofonico lo Zoo di Radio 105, che ovviamente supporta il conduttore radiofonico Marco Mazzoli.

Nel video “incriminato” Filippo Bisciglia non usa mezze misure e dopo l’eliminazione di Pamela Camassa si è sfogato su Instagram :«Sta decidendo tutto lo Zoo, Ragazzi stanno fancendo tutto loro eh niente.. bravi, complimenti per quello che state facendo. Daje». Il video, che prontamente è stato ripreso dai social, e sta rimbalzando su twitter, non è più presente sull’account social di Bisciglia. Controllando le stories dell’account radio dello Zoo 105 effettivamente c’è stato un grande sostegno per Marco Marzoli.

La reazione dei fan della Camassa

Oltre a Filippo Bisciglia anche i fan di Pamela Camassa si sono scagliati contro il programma, appoggiando il conduttore. Ma va precisato, come già fatto prima, che ogni telespettatore è libero di votare chi vuole indipendentemente da ciò che chiede Lo Zoo di 105.

Infatti, è bene notare che il quarto televoto è stato vinto da Luca, al contrario di ciò che è stato chiesto da Alisei, che avrebbe preferito Lo Cicero in finalissima a fianco di Mazzoli.