Temptation Island, Ale e Federico presentazione tutta da ridere: lei scoppia in un finto pianto? (VIDEO)

In queste ore, lo staff di Temptation Island ha presentato anche le ultime due coppie che prenderanno parte al reality show, tra di loro ci sono anche Ale e Federico. I due ragazzi hanno dato luogo ad un video di presentazione che ha fatto il giro del web in men che non si dica.

A generare particolare sgomento è stata soprattutto la ragazza. Quest’ultima, infatti, è apparsa a molti come falsa e costruita. Durante la clip sembrava stesse recitando un copione. Vediamo nel dettaglio cosa hanno detto.

Ale e Federico sesta coppia di Temptation Island: il filmato tutto da ridere

Ale e Federico hanno deciso di partecipare a Temptation Island per volere di lei. La ragazza, infatti, ha esordito dicendo di avere 31 anni e di essere in coppia con il suo fidanzato da tre anni. La giovane ha ammesso di aver scritto al programma in quanto è letteralmente stanca del suo compagno. Nel loro rapporto, secondo il suo punto di vista, mancano certezze e stabilità.

Alla sua età, infatti, vorrebbe sposarsi e costruire una famiglia solida. Federico, dal canto suo, non sembra particolarmente propenso a impegnarsi in maniera così seria. Proprio per tale ragione, i due hanno deciso di darsi quest’ultima chance all’interno del programma. Il momento più esilarante di tutta la clip, però, è arrivato alla fine. Ad un certo punto, infatti, Ale ha dato un ultimatum al suo compagno, dopo questa avventura o si sarebbero sposati oppure lasciati. Lui è rimasto perplesso e, subito dopo, la giovane è scoppiata in un pianto senza lacrime che ha generato molto sgomento. (Clicca qui per il video)

Ecco l’ultima coppia di Temptation Island

Gli utenti dei social, infatti. hanno ironizzato sulla faccenda prendendo in giro la sesta coppia di Temptation Island, formata appunto da Ale e Federico. I due sembrano usciti da una soap opera da quattro soldi. Per tale ragione, il pubblico è estremamente convinto che ce ne saranno da vedere delle belle. Ad ogni modo, da poco è stata presentata anche l’ultima coppia.

Loro sono Mirko e Perla. A scrivere alla trasmissione è stata lei. La ragazza ha 25 anni ed è fidanzata con il suo ragazzo da 5 anni. La giovane è insoddisfatta poiché malgrado per amore si sia trasferita nella città di lui, rinunciando alla famiglia, agli amici e al lavoro, non si sente appagata da questa relazione. Lui, per contro, ha dichiarato di fare fatica a relazionarsi con lei in quanto sembra che ogni cosa che fa sia sbagliata. (Clicca qui per il video)