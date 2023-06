Beautiful anticipazioni, Finn è morto davvero? Scoperta la verità

Continua con grande successo la messa in onda di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno grandi colpi di scena. Nel dettaglio una delle domande più frequenti che stanno circolando in rete è capire se realmente Finn è morto.

Vista la grande differenza temporale tra la messa in onda italiana e americana, possiamo dire che la vita del medico non è del tutto finita come stiamo vedendo negli attuali episodi.

Anticipazioni Beautiful: Finn è davvero morto?

Come detto in precedenza bisognerà attendere un paio di mesi per scoprire la verità sulla morte di Finn. Nelle puntate della soap che seguiranno, infatti, l’avvenente medico non apparirà più e tutti ne parleranno come se fosse appunto deceduto.

Ma ecco, il vero colpo di scena. Le anticipazioni di beautiful ci fanno sapere che Finn in realtà non è morto ma giace in ospedale in area nascosta, vegliato dalla mamma Li che se ne prende cura. La donna, infatti, sospettando che dietro la sparatoria ci sia la mano di Sheila, ha deciso di mettere suo figlio in salvo, nascondendolo e attendendo il suo risveglio dal coma. Come reagiranno tutti quando scopriranno la verità?

Anticipazioni: Steffy si risveglia dal coma ma…

Come abbiamo visto nei precedenti episodi la causa di tutta questa sofferenza è data dalla mano diabolica di Sheila. La donna dopo aver sparato al figlio e alla nuora si è mostrata sconvolta, poi temendo di essere scoperta e che Steffy potesse rivelare la verità sulla sparatoria, è andata in ospedale, dove ha incontrato la madre adottiva di Finn.

La dottoressa Li Finnegan, però le ha impedito di vedere l’uomo per un ultimo saluto. Deacon ha informato Hope, Liam e Brooke dalla notizia del ferimento di Steffy e della morte di Finn. La vita di Steffy al momento è appesa a un filo. Le anticipazioni ci fanno sapere che la Forrester si sveglierà dal coma ma purtroppo la sua memoria non sarà come prima.