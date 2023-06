Maria De Filippi, lo sapevi che il cane che porta con sé in tv non é suo: il retroscena sul vero proprietario

Maria De Filippi come in molti sapranno adora i cani. Infatti, proprio per questo motivo, spesso l’abbiamo vista anche a uomini e donne assieme a Saki, un bellissimo Staffordshire Bull Terrier, di colore chiaro.

L’animale in questione tuttavia non è suo ma lo ama al tal punto di non poterne fare al meno e di volerlo sempre cose. Ma di chi è in realtà?

Maria De Filippi innamoratissima di Saki, ma di chi è?

Saki come detto in precedenza non è di Maria De Filippi, ma bensì del suo braccio destro, Raffaella Mennoia. Motivo per cui spesso lo abbiamo visto a Ued. Raffaella lo porta con se anche in ufficio lasciandolo dietro le quinte. Pochi sanno che Saki ha un profilo tutto suo su Ig seguito da oltre 27.3K follower.

Nato il 4 novembre del 2012 l’animale è di razza Staffordshire Bull Terrier, un cane dal pelo corto e marroncino. Dolce, adorabile e buono, il bellissimo è stato capace di far perdere la testa anche a Maria. Proprio pochi giorni fa, l’abbiamo vista in alcuni scatti postati dal settimanale Chi proprio assieme a Saki in Sardegna dove in questi giorni è impegnata con le registrazione di Temptation Island. La De Filippi assieme al suo fedelissimo, giocano e corrono lungo la spiaggia, come una mamma farebbe con suo figlio…

La conduttrice televisiva ha tre cani: Ugo, Filippa, Giovanni

Maria De Filippi amata tantissimo gli animali e da molti anni ha tre cani di cui è innamoratissima. Si tratta di tre bassotti a pelo lungo dai nomi molto divertenti, ovvero Ugo, Filippa e Giovanni.

“Senza di loro non vivo, sono la mia famiglia” ha dichiarato la moglie di Maurizio Costanzo in una vecchia intervista nella quale spiegava anche come, a differenza degli esseri umani, i cani sono in grado di dare amore e fiducia incondizionata al loro padrone.