Sapete che lavoro fa Roberta di Padua di Ued? Due impieghi non da poco con grande retribuzione

Per Roberta di Padua è finita un’altra stagione di Uomini e donne senza trovare l’amore. La dama di Cassino fa parte del parterre di Maria De Filippi da diverso tempo solo che fino ad oggi nessuna frequentazione è riuscita a portarla via dal programma.

Se sulla sua vita sentimentale sappiamo praticamente tutto, meno invece è quello che sappiamo sul suo lavoro… Sapete cosa fa?

Roberta Di Padua, lavoro prestigioso accanto ad un politico

Roberta Di Padua lavora come assistente personale di un consigliere della regione Lazio. Lo confessato lei stessa poco fa in una ig, rispondendo alla domanda di un utente. Una professione che la vede impegnata sul campo da 13 anni e che le consente di garantire a se stessa e a suo figlio un tenore di vita adeguato. Stando ad una ricerca dovrebbe guadagnare al mese circa 1600 euro…

“Lavoro con personalità di grande spessore nella parte bella della politica, quella che si occupa del servizio al cittadino e, purtroppo, anche quella che viene raccontata meno”, aveva fatto sapere anche tempo fa. In queste settimane è impegnata con un altro evento che si svolgerà il 24 giugno presso l’Hotel Edra di Cassino

Il secondo lavoro della dama di Ued

Tempo fa, la dama di uomini e donne aveva aggiunto anche di essersi rimessa a studiare perchè “quello in politica non è un lavoro sicuro”. L’impegno profuso negli ultimi mesi le ha consentito di superare un colloquio per una posizione prestigiosa. Oltre a questo ha anche un secondo lavoro: si occupa distretti sociosanitari.

“Per me è una bella soddisfazione, anche perché non mi ha aiutata nessuno: è per questo che oggi più che mai mi sento soddisfatta della mia vita lavorativa e mi dico che, in fondo, non si può avere tutto… Ovviamente, oltre a questo non bisogna dimenticare nemmeno il lavoro che svolge sui social come influencer.