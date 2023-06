GF Vip opinionisti: Sonia e Orietta via, spuntano quattro possibili candidati

Continuano a susseguirsi i rumor in merito alla prossima edizione del GF Vip e, in particolar modo, per quanto riguarda gli opinionisti. Le ultime indiscrezioni trapelate sul web rivelano che, non solo Sonia Bruganelli, ma anche Orietta Berti dovrebbe lasciare la sua postazione.

Della prima era già noto da un po’ di tempo, in quanto la stessa protagonista aveva dichiarato di non essere intenzionata a tornare per la terza volta di fila. Per quanto riguarda Orietta, invece, la notizia è alquanto inattesa. Ad ogni modo, al loro posto si stanno facendo strada nuovi candidati. Vediamo di chi si tratta.

Sonia e Orietta via dal GF Vip? Cosa è successo

A quanto pare, sia Sonia Bruganelli sia Orietta Berti dovrebbero lasciare il ruolo di opinioniste del GF Vip. Al loro posto, dunque, dovrebbero arrivare dei volti nuovi. A stupire è soprattutto la possibile uscita di scena della Berti. Quest’ultima, infatti, sembrava aver firmato un contratto biennale con Mediaset, pertanto, avrebbe dovuto presenziare anche in questa edizione. A quanto pare, però, l’azienda starebbe valutando di collocare in un programma diverso la cantante, la quale sembra non aver brillato nella scorsa edizione.

Una volta trapelata questa notizia, dunque, sul web è cominciata la caccia ai nuovi possibili opinionisti del GF Vip. Stando a quanto emerso in queste ore da Dagospia, sembra che Alfonso Signorini stia lottando fortemente per avere nel suo programma Cristiano Malgioglio e Manda Lear. Soprattutto il primo sembra alquanto improbabile. Ricordiamo che l’artista sarà già nel cast di Tale e Quale Show e, molto probabilmente, anche in quello di Amici, pertanto, un terzo impegno potrebbe essere inconciliabile.

I rumor sui possibili opinionisti del reality show

Oltre a questi due nomi, però, in queste ore ne stanno trapelando anche altri. Sul banco dei candidati come opinionisti della prossima edizione del GF Vip pare ci sia anche un volto nobile. La persona in questione è Emanuele Filiberto di Savoia. Si tratterebbe della prima volta per lui di ricoprire un ruolo del genere. Ad ogni modo, al momento non ci sono ancora conferme a riguardo.

Infine, l’ultimo nome che continua a tenere banco è quello di Giulia Salemi. La giovane potrebbe ricevere una promozione è passare da “bastarda col tablet” a opinionista a tutti gli effetti del reality show. Anche per lei, però, ci sono molte incertezze. Fino a poco tempo fa, infatti, era sembrato che Alfonso Signorini non avesse intenzione di cambiare il ruolo della giovane. Staremo a vedere.