Filippo Bisciglia confessioni a caldo su Temptation Island: cosa ha svelato sulle coppie

Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista sul magazine TV Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato di Temptation Island ed ha fatto alcune riflessioni a caldo a un passo dal ritorno in onda del programma. Il conduttore di questo reality show ha ammesso di essere davvero molto emozionato per il ritorno in onda del suo tanto amato format.

Nel corso dell’intervista, poi, ha fatto qualche confessione in merito alle coppie che quest’anno prenderanno parte a questa avventura. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato il conduttore.

Le parole di Filippo Bisciglia prima del ritorno di Temptation Island

Temptation Island riaprirà i battenti, sempre su Canale 5, a partire da lunedì prossimo, ovvero, il 26 giugno e Filippo Bisciglia non è davvero nella pelle. Anche mediante il suo account Instagram il conduttore sta pubblicando in questi giorni una serie di contenuti volti a mettere in evidenza l’enorme gioia ed eccitazione che sta provando per il ritorno inonda del reality show più caldo dell’estate.

Ad ogni modo, nel corso di una recente intervista, il protagonista ha raccontato le sue prime impressioni a caldo. A tal riguardo, ha detto di essere felicissimo di essere tornato alla guida del programma in quanto crede davvero moltissimo in questo format. Filippo, però, non ha nascosto un po’ di emozione all’idea di tornare ai suoi tanto amati falò con le coppie in gara. Proprio a proposito del cast, ha fatto delle confessioni.

Le riflessioni sulle coppie di questa edizione

Come tutti i telespettatori di Temptation Island avranno avuto modo di apprendere, in questi giorni lo staff ha predentato le coppie e Filippo Bisciglia ha fatto qualche commento. L’intervista in questione è stata effettuata prima dell’inizio delle registrazioni. Per tale ragione, il conduttore ha ammesso di non aver ancora conosciuto le coppie, le quali si paleseranno nel momento in cui scenderanno dal caicco.

Bisciglia, però, ha ammesso di essere estremamente contento anche della fiducia che è stata riposta in lui dall’emittente televisiva che, ormai, non riesce a vedere altro volto alla guida di Temptation Island. Ricordiamo che le coppie in gara quest’anno saranno sette, invece di sei come capitato negli anni scorsi. Ognuna di esse ha una storia particolare e molto avvincente, pertanto, non resta che attendere lunedì prossimo per conoscere tutti i concorrenti di questa edizione.