Maria De Filippi debutta come attrice: ecco dove la vedremo recitare

Molto presto i fan di Maria De Filippi potranno vedere la loro beniamina in panni del tutto differenti, ovvero, quelli di attrice. La donna, infatti, tra i suoi tanti impegni televisivi, è riuscita a trovare anche il tempo di cimentarsi in un nuovo progetto che ha a che fare con le serie tv.

In particolar modo, infatti, la conduttrice di Uomini e Donne e di tanti altri programmi Mediaset debutterà nella seconda stagione della serie Vita da Carlo, ideata e interpretata da Carlo Verdone. Quest’ultimo ha fatto delle confessioni molto interessanti.

Ecco dove debutterà come attrice Maria De Filippi

Nel corso di una recente intervista, Carlo Verdone ha parlato del debutto come attrice di Maria De Filippi. All’interno della seconda stagione della serie Vita da Carlo, incentrata sulla vita dell’attore, ci sarà anche la conduttrice Mediaset. Come già detto, la fiction è basata sulla vita reale di Verdone, per tale ragione, in essa prendono parte persone che realmente hanno avuto a che fare con lui.

Ebbene, tra di loro c’è anche la De Filippi, la quale avrà un ruolo speciale all’interno della fiction. Ad ogni modo, Carlo ha commentato la performance della donna ed ha chiarito se sia stata brava a recitare oppure no. Ebbene, Verdone ha esordito inizialmente dicendo di essere rimasto piacevolmente colpito dalla disponibilità della conduttrice. Nel momento in cui l’ha chiamata, infatti, subito ha accettato la proposta ed ha chiesto al suo collega e amico di fornirle le date in cui si sarebbe dovuta presentare. Al di là della disponibilità, poi, pare che Queen Mary sia stata anche molto brava.

Le altre sorprese nella serie di Carlo Verdone

Stando a quanto rivelato da Carlo Verdone, infatti, sembrerebbe proprio che Maria De Filippi sia stata bravissima nel ruolo di attrice. Per poter vedere la sua performance, però, bisognerà attendere un altro po’ di tempo. La serie, infatti, sarà disponibile su Paramount + a partire da settembre. Questo, però, non è l’unico colpo di scena che ci sarà in tale fiction.

In Vita da Carlo, infatti, reciteranno anche il cantante Sangiovanni e il calciatore Ibrahimovic. Soprattutto in merito al primo, Carlo ha ammesso di essere stato molto titubante in quanto non credeva che sarebbe stato molto attinente con la sua serie. Alla fine, però, si è dovuto ricredere in quanto il ragazzo è stato perfettamente in grado di adempiere al suo ruolo.