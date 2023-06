GF Vip 8, Alfonso Signorini bidonato da quattro vip: cosa c’è sotto l’inserimenti di Nip

In questo periodo si è in grande fermento per l’organizzazione dell’edizione numero 8 del GF Vip, ma per Alfonso Signorini sono arrivate delle brutte notizie. Nello specifico, infatti, pare che quattro personaggi famosi abbiano rinunciato a prendere parte a questa esperienza.

Inoltre, come se non bastassero tutti i gossip che stanno circolando in queste ore sul reality show, pare che siano spuntati dei retroscena in merito al vero motivo per cui si starebbe pensando di inserire dei Nip. A quanto pare, c’entrano gli spazi pubblicitari. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Ecco chi ha bidonato Alfonso Signorini al GF Vip 8

Stando a quanto emerso da The Pipo ìl Tv pare che Alfonso Signorini sia stato bidonato da ben quattro vip per l’edizione del GF Vip 8. Nello specifico, infatti, pare che molti personaggi popolari abbiano rinunciato a prendere parte a questa esperienza. Molto probabilmente, questa decisione è scaturita da tutte le polemiche che sono sorte soprattutto durante la precedente edizione. Ad ogni modo, chi saranno i protagonisti che hanno rinunciato a questa avventura?

A quanto pare, ad aver rifilato un secco “no” a Signorini pare siano state una comica molto famosa, due showgirl e la tiktoker Shinai Ventura. Al momento, però, non sono stati esplicitati i nomi delle altre tre persone, pertanto, non resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo. Ad ogni modo, la notizia che sta generando maggiore sgomento è un’altra.

La bufera tra Vip e Nip: cosa c’è sotto

Pare, infatti, che stiano sorgendo delle polemiche in merito alla presenza di Nip all’interno del GF Vip 8 condotto da Alfonso Signorini. La prossima edizione si prefissava di rappresentare un ritorno alle origini, introducendo nel cast persone non famose. Le cose, però, non starebbero esattamente in questo modo. Pare, infatti, che la scelta di inserire dei Nip sia determinata solamente da esigenze legate alle pubblicità.

Gli sponsor che pagano per avere pubblicità nel programma non vogliono incappare nell’errore capitato la scorsa volta, in cui sono piovute denunce, squalifiche e altri atti spiacevoli. L’inserimento di personaggi popolari, dunque, servirebbe a gettare fumo negli occhi agli sponsor in modo da convincerli che questa edizione del programma sarà diversa. In realtà, invece, la casa dovrebbe tornare ad essere abitata dalla maggior parte di Vip. Infine, buona notizia per Giulia Salemi, la quale è stata confermata nuovamente nel ruolo di opinionista dei social.