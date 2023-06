Isola dei famosi 2023, lite furibonda tra Marco Mazzoli e gli autori: cosa non si è visto

Dopo la vittoria di Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 17, lo speaker ha di recente svelato altri retroscena che non si sono visti in Honduras.Il pubblico ha apprezzato la sua simpatia e soprattutto il suo essere ‘allergico’ ai classici escamotage utilizzati nei reality show.

E pensare che Mazzoli, almeno secondo quanto lui stesso ha dichiarato in una recente diretta realizzata su Instagram, è stato sul punto di abbandonare il gioco dopo aver litigato con il capo degli autori del programma.

Marco Mazzoli e la lite furibonda con gli autori sull Isola dei famosi

Marco Mazzoli ha fatto sapere che mai più tornerebbe a fare l’isola dei famosi. E’ stata una bella esperienza ma di sicuro da non ripetere. Gli è mancata molto la sua quotidianità soprattutto sua moglie. Nel racconto che ha fatto ai fan, Marco ha parlato anche di una lite furibonda avuta con gli autori.

Nello specifico Mazzoli ha litigato con lo spirito dell’isola, ovvero con un autore dello show. Dopo una settimana Mazzoli ne aveva già le tasche piene delle dinamiche del gioco e avrebbe voluto andarsene. Pare che sia scoppiato un furibondo battibecco che non sarebbe stato mandato in onda.

Marco ha raccontato che nella prima settimana ha fatto di tutto per andare via, per essere cacciato. Infatti urlava continuamente di voler andare a casa. Ma la regia rispondeva che aveva firmato un contratto e che stava spaccando quindi doveva restare. Io sono esploso. Vi siete persi una mia esplosione che per fortuna non hanno mandato in onda. Mamma mia, una roba! Proprio il vero Mazzoli

All’isola dei famosi 2023 tutto funziona a rallentatore

Marco ha inoltre detto che sull’isola tutto funziona molto a rallentatore dato che non si calcola il tempo. Inoltre, stare tanto tempo su un isola con persone che non conosci e che spesso non ti sono nemmeno simpatiche non aiuta. Alla fine però è andata benissimo e nonostante non ne avesse idea è riuscito a vincere questa particolare e discussa edizione dell’isola dei famosi 2023.