E’ finita tra Edoardo Donnamaria e Antonella. Lei lancia accuse pesanti, lui risponde “Ha bisogno di aiuto”

E’ fina davvero la love storie tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Sembra proprio di si. Poco fa l’influencer salernitana ha postato su ig un video in cui si mostra in lacrime e spiega i motivi per cui l’hanno portata ad allontanarsi dall’ex volto di Forum

Un lungo sfogo per spiegare ai suoi follower la situazione che sta vivendo con l’ex che non la vorrebbe agli eventi: “Secondo voi è bello che una persona si comporti così?”. E ancora: “Devo iniziare a pensare a me e non mi posso far trattare così”. Ma non solo la giovane lamenta il suo cambio d’umore continuo: “Ho fatto di tutto per non farla finire, lui mi tratta apposta così perché vuole pensare a fare il cantante”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo adesso

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati, lei lancia accuse pensanti

Solo pochi giorni fa solo apparsi assieme felici e innamorati a Rtl, al Napoli Pizza Village. Edoardo si è esibito con una canzone e lei è salita sul palco per dagli un bacio. Tutto sembrava procedere rose e fiori, dopo il periodo di crisi vissuto poco fa. Adesso però Antonella ocn un video su Ig si mostra in lacrime e disperata.

La giovane addirittura accusa Edoardo di averla sfruttata, secondo lei lui ha fatto tutto questo solo per farsi vedere. La Fiordelisi continua ancora dicendo che per Edoardo ha fatto davvero tanto e ora si ritrova in un’altra città da sola e senza sostegno da parte della sua famiglia.

Ci ho messo tutto in questa storia e ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta di proposito così perché vuole questo. Pensa a fare il cantante e va bene, glielo facciamo fare. Detto questo non fatemi più domande su Edoardo e io non posso più stare male così.

Edoardo Donnamaria chiede rispetto e invita tutti a sostenere Antonella

Diversamente invece la versione di Edoardo. Il ragazzo ha fatto sapere che preferisce non entrare nei dettagli di quello che accade tra loro due. Donnamaria continua a dire che Antonella non distingue la vita reale da quella del personaggio e per questo motivo non riescono ad andare avanti.

Ad ogni modo ad oggi chiede rispetto, invitando i fan a non invitare storie o a schierarsi da una sola parte. Antonella, fa sapere ancora, in questo momento ha bisogno di aiuto perchè non sta bene…