Romina Power, il nuovo appello per Ylenia è straziante: cosa si nasconde dietro questo messaggio?

Sono trascorsi ormai più di 30 anni da quanto Ylenia Carrisi è sparita misteriosamente da New Orleans nella notte tra il 1 2 gennaio del 1994. Da allora della giovane figlia di Romina Power ed Albano Carrisi il nulla. Ma cosa le è accaduto in realtà?

C’è da dire che a differenza di Carrisi a sperare e sopratutto a pensare che quella ragazza sia ancora viva è sua madre che ogni giorni lancia appelli nel ritrovarla. Di recente con l’aiuto della Polizia è stato fatto anche un identikit sul suo volto e su come potrebbe essere oggi. E proprio Romina poche ore fa ha lanciato un nuovo messaggio che ha commosso tutti…

Romina Power ricorda ancora Ylenia: l’appello commuove i fan

Romina non smette mai di pensare a sua figlia e non perde mai occasione per lanciare appelli o per ricordarla. In uno dei suoi ultimi post pubblicati sul suo account social, la cantante ha pubblicato un’immagine di Ylenia davvero straziante.

La Power, come del resto ogni madre farebbe con i propri figli, davanti ad un evento così drammatico, non si è mai rassegnata e ancora una volta ha voluto attirare l’attenzione di tutti. Queste le sue parole: Ylenia il suo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi di sole appaiono dietro le nuvole. Dove sei amore mio?

Albano Carrisi, sulla morte di Ylenia non ha dubbi

Cosa è successo ad Ylenia Carrisi quella notte a New Orleans? Come è possibile che una ragazza così bella e così intelligente sia scomparsa nel nulla? Questa è la domanda che da anni tormenta la famiglia Carrisi. Circa un mese fa Al Bano è tornato su quella terribile sera, raccontando nel dettaglio come hanno vissuto quelle ore in cui la figlia non si trovava. Il cantante ha comunque descritto la figlia come un’anima agitata, sempre alla ricerca di qualcosa e con grandi idee.

L’artista però non ha nemmeno nascosto che la figlia facesse uso di droghe e forse proprio queste gliel’hanno strappata via. Infatti, parlando con il guardiano del porto, unica pista che sembra la più attendibile per la scomparsa di Ylenia, quest’ultimo ha raccontato di aver visto una giovane sul letto del fiume quella notte. Nonostante le fosse stato detto più volte di andare via da la, lei avrebbe risposto di appartenere alle acque.. Una frase che non ha lasciato indifferente Albano che più volte ha sentito pronunciare dalla bocca della ragazza.