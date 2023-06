Tale e Quale Show cast: ecco chi sono i papabili concorrenti, c’è anche un duo trans

In questo periodo sono in atto i provini per definire il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. I vip che potrebbero prendere parte al programma sono diversi, tuttavia, ce ne sono alcuni più probabili di altri.

Fino a poco tempo fa erano trapelati i nomi di Pamela Prati e delle sorelle Selassié. Ricordiamo che le tre ragazze avrebbero già dovuto prendere parte al programma lo scorso anno. Ad ogni modo, oltre a questi nomi ne sono trapelati anche degli altri.

Ecco chi potrebbe far parte del cast di Tale e Quale Show

Quale sarà il cast della prossima stagione di Tale e Quale Show? I nomi in lizza sono davvero moltissimi, tuttavia, almeno per il momento lo staff è impegnato con la fase di provini, quindi, non si sa ancora con certezza chi sarà ammesso nel programma e chi, invece, dovrà ritentare in futuro. Ad ogni modo, tra i nomi papabili sono già stati fatti quelli di Pamela Prati e delle tre sorelle Selassié.

Oltre a loro, poi, si sta facendo sempre più strada l’idea di vedere in trasmissione una coppia di drag queen. Le persone in questione sono Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, le quali sono solite farsi chiamare Karma B. Il duo comico è diventato famoso grazie alla partecipazione al programma Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo. Al di là di questi due nomi, però, ne stanno spuntando anche altri.

Altri vip provinati e quale sarà la giuria

Nel cast di Tale e Quale Show, edizione 2023 dovrebbero esserci anche Carmen Di Pietro e Milena Miconi. Entrambe hanno preso parte a dei reality show Mediaset. La prima ha partecipato all’Isola dei Famosi di recente, mentre la seconda al Grande Fratello Vip della scorsa edizione. Ad ogni modo, i provini non sono finiti, pertanto, tutto è ancora da vedere e non è stato ufficializzato alcun nome.

Quello che sembra piuttosto certo, invece, riguarda i giudici. Anche quest’anno, dunque, pare proprio che ad accompagnare Carlo conti ci sarà il trio storico. Nello specifico, stiamo parlando di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Su quest’ultimo c’erano delle incertezze in quanto anche Maria De Filippi lo vorrebbe nel suo talent show Amici. A quanto pare, però, Carlo sembra essere riuscito ad avere la meglio, almeno per il momento.