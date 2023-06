Un posto al sole anticipazioni al 7 luglio 2023: Clara in guai seri per colpa di Saggese, Nunzio diviso tra due spasimanti

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole in onda dal lunedì al venerdì sera. Le anticipazioni ci fanno sapere che al centro della trama troveremo ancora una volta Roberto e Marina.

Ma non solo Anche Lara sarà alle prese con Alberto e Saggese. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli insieme

Un posto al sole: Marina determinata, Clara nei guai

Sarà come sempre una settimana ricca di grandi emozioni e colpi di scena quella in onda da oggi fino al sette luglio 2023. Le anticipazioni ci fanno sapere che Roberto e Marina saranno sempre più distanti sopratutto dopo che il Ferri verrà a conoscenza di chi ha assunto la moglie come avvocato per la separazione. Ma non è tutto. Ovviamente Lara si farà avanti e prenderà di più terreno in questo momento delicato nella coppia.

Inoltre, anche Clara si troverà ad affrontare un brutto momento. Dopo aver capito che Alberto ha ancora molto potere su id lei si troverà confusa. Inoltre, per lei . Clara si chiede cosa sia meglio per suo figlio e si avvicinerà un nuovo momento di tensione quando Rosa e lei vengono coinvolte in un’operazione di polizia legata a Eduardo.

Nunzio corteggiato da due donne

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che Michele e Silvia saranno molto preoccupati per Rossella. La ragazza nello stesso tempo trova conforto nella sua nuova amica Ada dopo l’arrivo del nuovo primario, De Santis. Ada sembra essere interessata a Nunzio, il che spinge Rossella a fare da cupido tra i due.

Nel frattempo, la relazione tra Viola ed Eugenio sta peggiorando a tal punto da rischiare di comprometterla per sempre. La soap opera continua con nuovi sviluppi e colpi di scena che coinvolgono i personaggi principali e le loro relazioni complicate. Non ci resta altro che attendere