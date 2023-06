Temptation Island 2023 parte col botto in rete però è già polemica: qualcosa non convince

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2023. Un grande ritorno sul piccolo schermo quello del reality che possiamo dire è ritornato davvero con il botto. Sui social tutti a commentare l’episodio e proprio tra i commenti non sono mancate le polemiche su una coppia.

Qualcuno li ha definiti addirittura i nuovi Sara Affi Fella e Nicola Panico, visto il loro comportamento.. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Temptation Island 2023: Giuseppe nel mirino dei telespettatori

Le sette coppie di questa decima edizione stanno già facendo discutere sul web e i telespettatori sembrano avere quasi tutti la stessa opinione. Ad attirare l’attenzione sono Gabriela e Giuseppe. A molti è sembrato di tornare indietro nel tempo, all’edizione che ha ospitato Sara Affi Fella e Nicola Panico.

Questo perché Giuseppe, non appena vede la fidanzata fumare una sigaretta, va su tutte le furie. Il ragazzo le ha sempre impedito di fumare ma anche di avere una vita sociale come tutti. Addirittura le impedisce di comprare il pane. Insomma, dei “vieti” che nel 2023, fanno solo rabbrividire. Ed ecco che ad intervenire sono stati direttamente i telespettatori che hanno invitato Gabriella a chiudere la storia con il compagno.

Anticipazioni: Gabriella medita vendetta

Intanto, Gabriella ha spiegato alle ragazze di voler mettere su una vendetta contro il compagno, dopo aver guardato un video nel pinnettu. Un altro filmato ha modo di vederlo durante il falò. Qui resta nuovamente delusa e si dice pronta a mettere fine a questa relazione.

Dall’altra parte Giuseppe nota che Gabriela sta cercando di divertirsi nel villaggio della fidanzate. Balla, scherza e fuma insieme ai tentatori e questo lo ha mandato in delirio. Rientrando nel villaggio butta giù una sedia e tira via la sua giacca. Una reazione allucinante per tutti, dato che la fidanzata semplicemente non stava facendo nulla.