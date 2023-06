Temptation Island 2023, anticipazioni 2 puntata in onda il 3 Luglio 2023: dopo Isabella, un altro partecipante chiede falò di confronto

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2023. Un appuntamento molto atteso e che possiamo dire ha soddisfatto molto il pubblico. Ma cosa ci attende nella seconda puntata in onda il 3 luglio?

Grazie alle anticipazioni possiamo dare qualche piccolo spoiler, e pare che ci sono grandi novità in arrivo. Dopo Isabella, infatti, un altro concorrente chiederà al proprio partner un falò di confronto. Di chi si tratta?

Temptation Island 2023: anticipazioni seconda puntata, chiesto un falò di confronto

Dopo quanto accaduto nella prima puntata di Temptation Island senza ombra di dubbio, Gabriella si troverà a dover prendere una decisione sulla sua storia con Giuseppe. Il pubblico ha già definito il loro amore tossico, e alcune delle esternazioni del ragazzo non sono proprio piaciute ai telespettatori. La partecipante ha annunciato, durante la prima puntata, di voler mettere in atto una vendetta contro il fidanzato.

Dunque, molto probabilmente per il momento la vedremo continuare questa esperienza. Filippo Bisciglia ha anticipato però anche che, nel corso della seconda puntata, ci saranno nuovi colpi di scena. Ovvero uno dei fidanzati sembra aver chiesto un falò di confronto subito!.

Temptation Island prima puntata: cosa è successo?

La puntata di Temptation Island è iniziata con la presentazione delle sette coppie. Successivamente è arrivato il momento di conoscere tentatori e tentatrici. Dopo di che, le coppie si sono separate, tra il villaggio delle fidanzate e quello dei fidanzati. Ed ecco che, tempo di dare inizio a questa decima edizione, è arrivato già il primo video nel pinnettu. Qui Gabriela si è ritrovata ad assistere ad alcune scene in cui Giuseppe ha dimostrato di volersi divertire durante questa esperienza.

Nel villaggio delle fidanzate sono volate le prime parolacce. Qualche ora dopo, per lei è arrivato un altro video. In seguito, è arrivato anche un filmato per Francesca su Manuel, seguito da uno di Perla per Mirko. Dunque, si può dire che questa decima edizione del reality delle tentazioni tanto attesa è iniziata col botto.