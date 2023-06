Il Grande Fratello 8 cambia nome e struttura: tutte le novità di questa nuova edizione

Manca ancora qualche mese prima del grande ritorno sul piccolo schermo del Grande Fratello 8, eppure la macchina di Alfonso Signorini è già in moto. Il conduttore come già ha anticipato è al lavoro con tutto il suo staff per garantire come sempre trasparenza e grandi novità nel programma.

Infatti, dopo l’avvertimento di Pier Silvio Berlusconi lo scorso anno è accaduto davvero di tutto. Per la prossima edizione, il conduttore si è trovato costretto a modificare il cast e a stravolgere alcune cose.

Grande Fratello 8: cambia nome e struttura

La prima grande novità di questa prossima stagione del Grande Fratello Vip è senza dubbio il nome. Non si chiamerà più Grande Fratello Vip o Nip ma pare prenderà il nome di GF Vip Mix, questo perchè saranno mescolati famosi e ‘nip’.

Inoltre, viene reso noto che la quota dei ‘vip’ sarà formata da 12 concorrenti mentre quella ‘nip’ si avvarrà di 8 personalità non conosciute al mondo dello spettacolo. Dunque, in totale, in partenza ci saranno ben 20 concorrenti.

Stando sempre ai rumors sembra vicinissima alla firma per contratto la giornalista Annalisa Chirico ma sembra anche certa la presenza della madre di Giulia Salemi, Fariba. Insomma, su una cosa sono tutti d’accordo: basta trash !

Sonia Bruganelli torna al GF8? L’ufficio stampa rompe il silenzio

L’ufficio stampa di Sonia Bruganelli è intervenuto per fare chiarezza sulla posizione della donna al GF 8. Con la rivoluzione che avverrà nella scelta dei concorrenti, ci saranno dei cambiamenti anche tra le postazioni di coloro che affiancheranno Alfonso Signorini.

Lì non siederà Sonia, come già noto da tempo. L’ex moglie di Bonolis infatti sarà impegnata nei prossimi mesi con altre produzioni, tra queste c’è Ciao Darwin. Stessa sorte sembra scritta per Orietta Berti. La cantante pare sia stata scelta come giudice di gara a Io Canto, condotto da Gerry Scotti.