Temptation Island, Isabella e Manu al capolinea? Spunta un clamoroso scoop

Ieri, lunedì 26 giugno, è andata in onda la prima puntata di Temptation Island e a generare molto sgomento è stata soprattutto la coppia formata da Isabella e Manu. I due ragazzi hanno raccontato la loro storia che ha toccato il cuore di tante persone.

Specie lui ha fatto molta tenerezza in quanto ha dichiarato di non sentirsi abbastanza apprezzato dalla sua compagna, la quale sarebbe un po’ troppo esigente. Lei non ha accettato il quadro dipinto dal giovane, al punto da chiedere subito un falò di confronto. Sul web, però, è spuntata una segnalazione molto pesante.

Falò di confronto per Isabella e Manu

Isabella e Manu sono sicuramente tra le coppie più discusse di Temptation Island. Il motivo per cui i due sono finiti al centro dell’attenzione risiede nel fatto che la ragazza sembra non trattare bene il suo fidanzato, in quanto vorrebbe sostenere un tenore di vita più elevato. Lui, dal canto suo, si è confidato nel villaggio dei fidanzati ed ha ammesso di non sentirsi all’altezza della sua compagna.

Per lei farebbe davvero di tutto, in quanto la ama tanto, tuttavia, non si sente in grado di soddisfare tutte le sue esigenze. Isabella, dal canto suo, ha sbottato con le altre compagne d’avventura dicendosi molto ferita e delusa dalle sue parole. Proprio per tale ragione, dopo pochissimi giorni di permanenza nel reality show, ha deciso di chiedere il falò di confronto immediato.

La clamorosa segnalazione sulla coppia di Temptation Island

Nella prossima puntata di Temptation Island scopriremo come sia andata a finire tra Isabella e Manu. Ad ogni modo, nel frattempo sul web si sta facendo strada una segnalazione. Un utente, infatti, ha dichiarato che i due starebbero mentendo. La persona in questione ha asserito che sarebbe stata Isabella a “costringere” il suo fidanzato ad andare a Temptation Island solo per visibilità.

La ragazza vorrebbe entrare a far parte del mondo della televisione e sarebbe solo questo il motivo celato dietro la usa scelta di cimentarsi in questa esperienza. La persona che ha effettuato quesra segnalazione ha dichiarato di conoscere bene i due ragazzi in quanto vive nella sua stessa città. Tra loro non ci sarebbe nessuna crisi, ma solo tanta voglia di emergere. Sarà davvero così? Non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità.