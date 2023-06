Terra Amara anticipazioni al 9 luglio 2023: finalmente l’attesissimo momento è arrivato!

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Nelle prossime puntate della soap ne vedremo davvero delle belle. Le anticipazioni ci fanno sapere che Zuljea purtroppo verrà ingannata dalla sua rivale Mujgan che proverà addirittura a toglierle la vita.

Nello stesso tempo, per la prima volta l’Altun avrà dalla sua parte l’appoggio della suocera che riuscirà a convincere Demir nel farle rivedere i suoi figli. Gli spoiler ci fanno sapere anche che Hatip verrà ucciso e a commettere tale gesto sarà Gaffur. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Terra Amara anticipazioni: Zuleja confessa tutto ad Yilmaz

Ci attendono grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Terra Amara. Le anticipazioni della soap opera che vanno al 9 luglio ci fanno sapere che Mugjan ingannata dalla zia Behice darà un appuntamento a Zuleja.ù Qui la dottoressa mostrerà il suo lato folle, infatti obbligherà la giovane ad impiccarsi altrimenti lei stessa le toglierà la vita.

Le due donne avranno una colluttazione, perchè l‘Altun si rifiuterà di stringersi una corda al collo e proprio durante questo istante, partirà un colpo. Zuleja rischierà ancora una volta di perdere la vita e verrà operata con urgenza. Fortunatamente però tutto si risolverà per la meglio. Intanto, Demir correrà in aiuto di sua moglie e li capirà di aver sbagliato facendole del male.

Behice, dopo aver scoperto che la moglie dello Yaman è sopravvissuta allo sparo, consiglia a Mujgan di comportarsi come se la nemica fosse pazza qualora lei dovesse dire che invece è stata lei a sparargli. Zuleyha invece adotterà un’altra strategia e non smentisce con nessuno la versione secondo cui avrebbe provato lei stessa a togliersi la vita. Alla fine però l’Altun convocherà di persona Yilmaz e gli racconterà che lui è il vero padre di Adnan.

Anticipazioni al 9 luglio 2023: Gaffur uccide Hatip

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che Gaffur scopre, da un dialogo con Rasit, che è stato Hatip a chiedergli di sparire in precedenza per evitare di essere coinvolto nell’omicidio di Cengaver. Certo di avere la situazione in mano, il capomastro chiama anonimamente Hatip e gli dice che deve presentarsi in un luogo con una borsa piena di denaro se non desidera che tutti scoprano che è lui l’assassino di Cengaver.

Giunto sul posto, Hatip scopre che è stato Gaffur a minacciarlo ed estrae una pistola per minacciarlo. Purtroppo tra i due ne nasce una colluttazione Gaffur finisce per ucciderlo. Terrorizzato, cerca di liberarsi della pistola, ma non si accorge che anche Sermin era sul luogo del delitto, in quanto era salita sulla macch