Temptation Island 2023, spoiler clamoroso: Una coppia è già uscita separata!!!!

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2023 e possiamo dire che Filippo Bisciglia e le nuove coppie hanno regalato grandi colpi di scena. Il reality è tornato e dai risultati ottenuti ha fatto il botto. Tra le coppie presenti ad attirare l’attenzione da parte dei telespettatori in maniera maniera particolare Gabriella e Giuseppe.

Ma non solo, in queste istanti è venuta fuori una nuova clamorosa indiscrezione che riguarda un’altra coppia. Stando alle anticipazioni, circolate in rete da Amedeo Venza, qualcuno ha già lasciato il programma da separati. Ma chi è?

Francesca e Manuel ai ferri corti già all’inizio: lei scopre il tradimento in diretta

Tra le coppie di questa nuova edizione abbiano conosciuto anche Francesca e Manuel. Durante la prima puntata sono emersi dettagli sconvolgenti che hanno messo a dura prova la fiducia tra i due. I ragazzi stanno assieme da due anni ma lui l’ha lasciata praticamente 5 volte.

Francesca si è detta stanca di questo atteggiamento del compagno, ance perchè si è resa conto che aspettandolo sempre lui se ne approfitta. Quello che però non sapeva e che ha scoperto davanti alle telecamere è che è stata tradita. Francesca infatti in un video ha visto Manuel confidare agli altri di aver tradito la compagna e più di una volta.

Temptation Island 2023: una coppia già è uscita separata

Come detto in precedenza, Amedeo Venza poco fa, ha postato nelle sue Ig stories un messaggio molto particolare. Il noto blogger ha fatto sapere che in giro c’è già il nome della prima coppia che è uscita separata da Temptation Island.

Stando alle informazioni in mano che abbiamo l’unica coppia che al momento avrebbe potuto lasciare l’Isola già sarebbe proprio quella formata da Manuel e Francesca. Per scoprire se davvero sono loro non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti