Federico Nicotera ha tradito Carola Carpanelli? Spuntano retroscena sull’ex coppia di UeD

In queste ore, Federico Nicotera ha annunciato di aver chiuso definitivamente la storia con Carola Carpanelli. Il ragazzo ha confermato ufficialmente la notizia che stava circolando in rete da un po’ di tempo, ma non è tutto.

Nel commento in questione, l’ex tronista di Uomini e Donne era stato piuttosto reticente in merito ai motivi celati dietro questa decisione improvvisa Sul web, però, stanno trapelando delle segnalazioni. Vediamo di che si tratta.

Federico ha tradito Carola? L’inedito retroscena

La relazione tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è ufficialmente giunta al capolinea. A dare l’annuncio definitivo è stato il ragazzo, il quale ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha chiarito tutto una volta per sempre. In tale occasione, ha ribadito che, purtroppo, le cose non sono andate nel modo sperato, tuttavia, non rivelerà i motivi della loro decisione. In particolar modo, infatti, il giovane ha spiegato che le ragioni che li hanno spinti a lasciarsi resteranno private tra lui e lei.

Anche Carola, dal canto suo, si è blindata dietro un rigido silenzio ed ha preferito non rivelare ulteriori dettagli su questa situazione piuttosto incresciosa. La voglia di sapere degli utenti del web, però, non si arresta. In molti, infatti, si stanno chiedendo cosa possa esserci sotto. Ebbene, a dare qualche informazione in più è stata Deianira Marzano, la quale ha riportato la segnalazione di una sua fan.

Perché la Carpanelli continua a proteggere Nicotera?

La persona in questione ha dichiarato di sapere cosa ci sia alla base della separazione tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che la colpa sia del ragazzo. Quest’ultimo sarebbe stato amorevole nei riguardi della sua ex solamente per scopi di visibilità e per i social. Il suo obiettivo, infatti, sarebbe sempre stato solo quello di emergere e si sfondare nel mondo dello spettacolo.

Dopo poco tempo, infatti, notando di non essere convocato da nessuna agenzia, Federico avrebbe iniziato a mostrare insofferenza nei riguardi della relazione con Carola. Questo, dunque, ha portato al deterioramento dei rapporti. Adesso, però, in molti si stanno chiedendo per quale ragione, se le cose fossero andate realmente in questo modo, Carola non racconta la verità ma continua a proteggere Federico? Forse spera in un ritorno di fiamma, oppure c’è dell’altro? Non resta che attendere per scoprirlo.