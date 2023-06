Uomini e Donne, Federico e Carola: perché è finita. “L’ha tradita” – Scoop bomba

Spunta una spinosa segnalazione su Federico e Carola che si sono lasciati di recente. Ad annunciare la rottura prima lei e poi lui, senza però scendere nei dettagli della fine della love story. In queste ore, però, è venuto fuori qualcosa che ha davvero stupito.

I fan sono rimasti spiazzati dal modo improvviso con cui questa coppia ha messo fine alla relazione, durata solo qualche mese. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno riportato l’attenzione dei telespettatori sul Trono Classico, cosa che negli ultimi anni è accaduta raramente. In particolare, a colpire l’interesse del pubblico è sempre stata Carola.

Uomini e donne spunta una clamorosa indiscrezioni su Carola e Federico

C’è da dire che in tanti sono rimasti malissimo per la fine della storia tra Carola e Federico nessuno avrebbe mai immaginato che a distanza di un mese i due ragazzi si sarebbero lasciati così in fretta. Eppure, è accaduto, nonostante solo una settimana prima avevano parlato addirittura di convivenza davanti alle telecamere di Verissimo.

Molti telespettatori che seguono con passione Uomini e Donne sperano, in realtà, che possa tornare ancora il sereno. Ma per adesso sembra proprio che non ci sia molto da sperare. A tal proposito è arrivata una segnalazione forte che spiegherebbe proprio perchè tra di loro è finita.

Federico ha tradito Carola? Scoop bomba

A riportare l’indiscrezioni è Deianera Marzano. La blogger ha fatto sapere che un utente le ha mandato un messaggio dicendo di conoscere molto bene Carola e Federico. Secondo la fan, Nicotera avrebbe lasciato Carola in quanto di lei non le è mai interessato nulla.

Ha scelto lei perchè credeva di funzionare come coppia ma poi nessuna agenzia li ha chiamati. Alla fine, il suo unico scopo è quello di fare il Grande Fratello Vip, e la Carpinelli per qualche motivo misterioso sarebbe stata un ostacolo. “Lui è convinto di poter fare il Grande Fratello, ora sta in quel mood. Tra l’altro pare l’abbia anche tradita, perché si è confidato con un amico in comune”