Un posto al sole anticipazioni mercoledì 28 giugno 2023: Lara adesso trema, Ida non ha più paura

Mercoledì 28 giugno 2023 va in onda una nuovissima puntata di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che quella di domani sarà senza dubbio un appuntamento da non perdere. Il ritorno di Ida a Napoli concentrerà di nuovo le attenzioni dei telespettatori sulle bugie di Lara Martinelli in merito alla paternità del piccolo Tommy.

La donna, che ha deciso di non partire per la Polonia, ma il suo unico obiettivo sarà quello di riprendersi il bambino e, per questo, mostrerà un lato inedito del suo carattere, persino a Lara. Spazio, naturalmente, per la conseguente crisi matrimoniale di Roberto e Marina con la Giordano che, nonostante la recente notte di passione, prenderà una decisione definitiva sul suo rapporto. Infine, è crisi anche per Rossella che, demansionata da De Santis, cercherà conforto in Riccardo.

Un posto al sole anticipazioni: Lara ha paura di Ida, Marina prende una decisione drastica

Purtroppo non è bastata una notte di passione tra Roberto e Marina per far tornare tuto come era prima. I problemi restano e la Giordano lo sa benissimo. Per questo motivo, la donna decide di mettere la parola fine al suo matrimonio, e comunica al Ferri di voler procedere con la separazione.

Intanto, Lara dovrà fare i conti con Ida che ha deciso di non partire più per la Polonia. La donna rivuole a tutti i costi suo figlio e di certo non mollerà la presa, anzi per la prima volta mostrerà un lato del suo carattere che spaventerà addirittura la Martinelli

Anticipazioni: Rossella in crisi al lavoro e con Riccardo

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che dal ricovero di Renato Poggi dopo alcuni attenti esami, è stata diagnosticata una severa pancreatite, ha messo nei guai la giovane Rossella. Per la dottoressa, colpevole, secondo il primario, di aver sottovalutato le condizioni dell’uomo a Caffè Vulcano, scatteranno seri provvedimenti.

De Santis, difatti, la demansionerà togliendole qualunque potere decisionale all’interno del reparto. Una gran bella botta per la dottoressa che cercherà, come ovvio, conforto nel compagno Riccardo. Peccato, però, che il rapporto tra i due non sia dei migliori. Proprio per questo, Rossella potrebbe non trovare in lui il giusto appoggio. Separazione in vista?