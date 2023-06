Grande Fratello Vip 8, tutto pronto per l’inizio? Ecco la data ufficiale

Ormai non si parla d’altro, la macchina del Grande Fratello 8 si è accesa e non si attende altro che vedere tornare sul piccolo schermo nuovi partecipanti. Alfonso Signorini ha già fatto sapere che ci saranno grandi novità quest’anno con un cast mist e una nuova casa.

Ma non solo, da quando si è appreso da tvblog anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti saluteranno il reality. Ma alla fine quando inizia il programma?

Grande Fratello Vip 8: ecco la data ufficiale d’inizio

Quando inizia il Grande Fratello Vip 8? Il reality show condotto da Alfonso Signorini prenderà il via su Canale 5 sicuramente a settembre e, a distanza di settimane dalle prime indiscrezioni, abbiamo anche la data ufficiale. A svelare la data di partenza ufficiale ci hanno pensato i colleghi di TVBlog che hanno raccontato, in anteprima, alcuni retroscena dell’azienda.

Stando alcuni rumors la data ufficiale del programma dovrebbe essere fissata per il 18 settembre 2023. All’inizio del reality show, sulla carta, mancano più di due mesi ma la macchina del GF Vip è già in moto tra provini, casting e soluzioni funzionali al pubblico e il programma. Infatti in rete sono sputanti già i nomi dei primi due concorrenti che quasi sicuramente entreranno nella Casa.

I papabili concorrenti di questa edizione del reality

Il reality che ricordiamo ancora una volta sarà condotto da Alfonso Signorini, quest’anno sarà molto differente. Dopo le imposizioni da parte dei piani alti della rete del Biscione e le nuove regole imposte da Pier Silvio Berlusconi tante cose cambieranno. Infatti, si sta scegliendo un cast meno esagerato, con personaggi sia appartenenti al mondo dello spettacolo che non.

Tra i papabili concorrenti in lizza troviamo la madre di GIulia Salemi, Fariba Taran, ma anche una nota giornalista Chirico Annalisa. Ma non solo, pare che sia stato scelto anche l’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa ma anche Jasmine Carrisi figlia di Loredana ed Albano… Ovviamente precisiamo che si tratta solo di indiscrezioni e al momento non c’è nessuna certezza.