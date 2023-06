Il Paradiso delle signore spoiler nuova stagione: Masotti svela scena inedita con uno nuovo

Le riprese della nuova stagione del Paradiso delle signore sono ufficialmente cominciate da un bel po’ di tempo ormai. Come i fan della soap sapranno, le riprese vengono effettuate in estate per quello che andrà in onda in autunno/inverno e in inverno per la fase primaverile.

Questo, naturalmente, implica per gli attori un impegno maggiore nel cercare di riuscire a rimanere concentrati sfidando le temperature, soprattutto all’esterno. In questi giorni, a fare qualche considerazione a riguardo è stato l’attore Pietro Masotti, il quale ha fatto dei piccoli spoiler.

Ecco qualche anticipazione sulla nuova stagione del Paradiso delle signore

L’attore Pietro Masotti, che interpreta Marcello Barbieri al Paradiso delle signore, ha fatto degli spoiler sulla nuova stagione della soap. Il protagonista, infatti, ha registrato delle clip sul suo profilo Instagram in cui ha ripreso il dietro le quinte di alcune scene. In particolar modo, è apparso vestito in tenuta elegante intento a girare una scena all’aperto. L’attore si è soffermato sulle condizioni climatiche e su quanto fosse complicato girare alcune scene particolari in abiti invernali, con 40 gradi all’esterno.

A tal riguardo, poi, Masotti ha anche aggiunto dei dettagli sulla scena che sarebbe andato a registrare. In particolar modo, infatti, ha detto che si trattava di un momento estremamente movimentato, che lo vedeva coinvolto insieme ad un altro protagonista nuovo. Nella prossima stagione, infatti, ci saranno delle new entry, pertanto, i fan hanno cominciato a fare delle supposizioni su chi potesse essere la persona nominata dall’attore.

New entry al magazzino e altre confessioni di Pietro Masotti

Nella nuova stagione del Paradiso delle signore, che tornerà in onda a partire da settembre, sempre su Rai 1 a partire dalle ore 16:00 circa, Armando e Agnese lasceranno la città. I due andranno a Londra da Tina, pertanto, si dovrà trovare un sostituto come capo-magazziniere. La persona con cui discuterà Marcello Barbieri, dunque, sarà proprio questo nuovo arrivato?

Al momento non si sa, potrebbe trattarsi anche di una persona che proviene dal passato, alquanto turbolento di Marcello. Nel frattempo, Pietro Masotti ha pubblicato anche un altro contenuto in cui ha dichiarato di aver lasciato i panni di Marcello per andare finalmente in vacanza. Le riprese, per quanto riguarda il suo personaggio, si sono concluse e lui si ritiene assolutamente soddisfatto del lavoro fatto fino a questo momento.