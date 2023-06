Temptation Island 2023, Gabriela e Giuseppe hanno lasciato il reality? Il dettaglio notato dai fan

Dopo la prima puntata di Temptation Island 2023, andata in onda lunedì sera su Canale 5, l’attenzione dei fan si è soffermata principalmente su Gabriela e Giuseppe. Molti telespettatori si chiedevano infatti se la coppia dopo sette anni di storia fosse ancora assieme oggi.

Durante la registrazione la tensione tra i due è salita alle stelle, le imposizione di lui e la scoperta di un profilo su un sito di incontri da parte di lei hanno messo a dura prova la loro relazione. Molti si sono interrogati sul loro destino e dai social è emerso un dettaglio interessante. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta

Temptation Island 2023: Giuseppe e Gabriela indignano

Fin da subito la storia tra Gabriela e Giuseppe è stata caratterizzata da alti e bassi. Durante la prima registrazioni si è visto Giuseppe avere degli atteggiamenti possessivi e gelosi nei confronti della compagna. Atteggiamenti che hanno indignato moltissimo i telespettatori, tanto che qualcuno lo ha definito allucinante.

Nello stesso tempo, Gabriela ha scoperto che Giuseppe frequentava un sito di incontri facendo così peggiorare la loro situazione. Nonostante tutto, entrambi sembrano voler dare ancora un’altra possibilità alla loro storia.

Giuseppe e Gabriela stanno ancora insieme? Il dettaglio conferma tutto

Durante l’episodio di lunedì sera andato in onda su Canale 5, molti si sono chiesti se Gabriela e Giuseppe siano ancora una coppia. Alcuni curiosi hanno controllato i loro profili social, scoprendo un dettaglio interessante sul profilo di coppia “Giuseppe Gabriela” di Facebook.

L’ultima foto caricata risale allo scorso 11 aprile 2023 quindi ben prima della registrazione del programma. Ma la cosa strana è che il profilo riporta ancora la dicitura “Fidanzata ufficialmente“. Questo dettaglio fa pensare che la coppia abbia deciso di restare insieme nonostante le prove affrontate a Temptation Island. Per ora non ci resta altro che attendere il secondo episodio in onda lunedì’ prossimo